Предприниматель Олег Ситников, ранее осужденный за неуплату налогов, подал апелляцию в суд ЯНАО. Данные об этом содержаться в картотеке окружного суда.
«В суд ЯНАО поступили апелляции от Олега Ситникова по уголовным делам. Два дела связаны с неуплатой налогов, одно с порядком исполнения наказания», — следует из информации, опубликованной на сайте суда.
Корреспондент агентства обратился за комментарием к адвокату, представляющему интересы бизнесмена, Светлане Скоробогатовой. Подробности дел защитник прокомментировать отказалась, сославшись на адвокатскую и судебную тайны.
Из номеров статей следует, что речь может идти об оспаривании решений суда первой инстанции в части сокрытия денежных средств предпринимателя или организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Ситников просит применить к нему обратную силу закона, как к лицу добровольно погасившему налоговую задолженность.
Ранее URA.RU рассказало, что Олег Ситников был обвинен в сокрытии налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Суд приговорил его к условному сроку, учитывая, что часть средств он возместил государству.
Апелляционные дела, поступившие в суд ЯНАО от имени Олега Ситникова
Фото: скрин с сайта суда ЯНАО — http://oblsud--ynao.sudrf.ru/modules.php?name
Предприниматель Олег Ситников, ранее осужденный за неуплату налогов, подал апелляцию в суд ЯНАО. Данные об этом содержаться в картотеке окружного суда. «В суд ЯНАО поступили апелляции от Олега Ситникова по уголовным делам. Два дела связаны с неуплатой налогов, одно с порядком исполнения наказания», — следует из информации, опубликованной на сайте суда. Корреспондент агентства обратился за комментарием к адвокату, представляющему интересы бизнесмена, Светлане Скоробогатовой. Подробности дел защитник прокомментировать отказалась, сославшись на адвокатскую и судебную тайны. Из номеров статей следует, что речь может идти об оспаривании решений суда первой инстанции в части сокрытия денежных средств предпринимателя или организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Ситников просит применить к нему обратную силу закона, как к лицу добровольно погасившему налоговую задолженность. Ранее URA.RU рассказало, что Олег Ситников был обвинен в сокрытии налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Суд приговорил его к условному сроку, учитывая, что часть средств он возместил государству.