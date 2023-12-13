13 декабря 2023

Опальный олигарх Ситников оспаривает дела по неуплате налогов в суде ЯНАО. Скрин

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Олег Ситников подал апелляционные жалобы в суд ЯНАО по уголовным делам Фото:

Предприниматель Олег Ситников, ранее осужденный за неуплату налогов, подал апелляцию в суд ЯНАО. Данные об этом содержаться в картотеке окружного суда.

«В суд ЯНАО поступили апелляции от Олега Ситникова по уголовным делам. Два дела связаны с неуплатой налогов, одно с порядком исполнения наказания», — следует из информации, опубликованной на сайте суда.

Корреспондент агентства обратился за комментарием к адвокату, представляющему интересы бизнесмена, Светлане Скоробогатовой. Подробности дел защитник прокомментировать отказалась, сославшись на адвокатскую и судебную тайны.

Из номеров статей следует, что речь может идти об оспаривании решений суда первой инстанции в части сокрытия денежных средств предпринимателя или организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Ситников просит применить к нему обратную силу закона, как к лицу добровольно погасившему налоговую задолженность.

Ранее URA.RU рассказало, что Олег Ситников был обвинен в сокрытии налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Суд приговорил его к условному сроку, учитывая, что часть средств он возместил государству.

Апелляционные дела, поступившие в суд ЯНАО от имени Олега Ситникова
Апелляционные дела, поступившие в суд ЯНАО от имени Олега Ситникова
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Предприниматель Олег Ситников, ранее осужденный за неуплату налогов, подал апелляцию в суд ЯНАО. Данные об этом содержаться в картотеке окружного суда. «В суд ЯНАО поступили апелляции от Олега Ситникова по уголовным делам. Два дела связаны с неуплатой налогов, одно с порядком исполнения наказания», — следует из информации, опубликованной на сайте суда. Корреспондент агентства обратился за комментарием к адвокату, представляющему интересы бизнесмена, Светлане Скоробогатовой. Подробности дел защитник прокомментировать отказалась, сославшись на адвокатскую и судебную тайны. Из номеров статей следует, что речь может идти об оспаривании решений суда первой инстанции в части сокрытия денежных средств предпринимателя или организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Ситников просит применить к нему обратную силу закона, как к лицу добровольно погасившему налоговую задолженность. Ранее URA.RU рассказало, что Олег Ситников был обвинен в сокрытии налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Суд приговорил его к условному сроку, учитывая, что часть средств он возместил государству.
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