Курганские власти нашли, где продаются дешевые яйца

14 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Курганский регион производит 39% яиц из тех, что продают на территории области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане есть 16 точек продаж фермерских продуктов, где можно найти куриное яйцо от местных личных подсобных хозяйств по цене ниже, чем в магазинах. Информацию об этом URA.RU сообщил корреспондент, который посетил заседание аграрного комитета в областной Думе. «Сейчас по городу Кургану 16 точек открыто. В этом году было открыто более 10 точек фермерской продукции в городе Кургане, из них — два современных магазина. <…> Небольшие фермерские хозяйства имеют место быть, торгуют. Цены называть не буду, но цены значительно ниже магазина», — рассказал директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев на заседании. Он также отметил, что самообеспеченность яйцом в регионе составляет 39%. Также корреспондент URA.RU, со ссылкой на директора Кощеева, передал, что курганцы обращались с просьбой обнародовать адреса точек продаж фермерских продуктов. На сайте департамента, по словам Кощеева, позднее были опубликованы адреса, но эту информацию пришлось удалить из-за того, что она могла расцениваться, как реклама. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области и других регионах России стала расти цена за десяток куриных яиц. В Кургане они подорожали на 30% за год. Цена за десять штук яиц варьировалась от 99 до 169 рублей. Затем яйцо в Кургане стали продавать поштучно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане есть 16 точек продаж фермерских продуктов, где можно найти куриное яйцо от местных личных подсобных хозяйств по цене ниже, чем в магазинах. Информацию об этом URA.RU сообщил корреспондент, который посетил заседание аграрного комитета в областной Думе. «Сейчас по городу Кургану 16 точек открыто. В этом году было открыто более 10 точек фермерской продукции в городе Кургане, из них — два современных магазина. <…> Небольшие фермерские хозяйства имеют место быть, торгуют. Цены называть не буду, но цены значительно ниже магазина», — рассказал директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев на заседании. Он также отметил, что самообеспеченность яйцом в регионе составляет 39%. Также корреспондент URA.RU, со ссылкой на директора Кощеева, передал, что курганцы обращались с просьбой обнародовать адреса точек продаж фермерских продуктов. На сайте департамента, по словам Кощеева, позднее были опубликованы адреса, но эту информацию пришлось удалить из-за того, что она могла расцениваться, как реклама. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области и других регионах России стала расти цена за десяток куриных яиц. В Кургане они подорожали на 30% за год. Цена за десять штук яиц варьировалась от 99 до 169 рублей. Затем яйцо в Кургане стали продавать поштучно.