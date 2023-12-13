Цены на яйца в Кургане варьируются от 99 до 169 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области стремительно дорожают куриные яица. В одном из магазинов начали продавать их поштучно. Корреспондент URA.RU обошла крупные сети города, чтобы определить реальную стоимость куриных яиц.

«Мы обошли крупные сети магазинов „Магнит“, „Монетка“ и „Метрополис“. Хотим проверить, как варьируются цены в различных магазинах. В сети магазинов „Монетка“ уже появилась продажа куриного яйца поштучно», — передает корреспондент URA.RU. В остальных сетях пока не удалось заметить подобной позиции.

Журналисты также проверили реальные цена на яйца в местных магазинах. Сообщается, что в «Магните» десяток яиц С1 стоит 119 рублей. Пока большого ажиотажа нет, как и дефицита данной продукции. Отмечается, что в «Метрополисе» самые дешевые куриные яйца стоят 112 рублей за десяток. Также есть яйца за 137 рублей. Корреспондент сообщает, что в «Монетке» разброс цен немного больше. Там также есть яйца за 99 рублей (данная цена установлена из-за акции). Самый высокий ценник достигает 139 рублей за десяток. Средний показатель составил 127 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области средняя стоимость яиц превысила исторический пик — 100 рублей. За год цена изменилась почти на 30%.

В Кургане поштучно продают куриные яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самая высокая цена за десяток яиц в Кургане почти достигла 170 рублей Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU