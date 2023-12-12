В Курганской области яйцо за год подорожало почти на 30%

Цена на куриные яйца в Кургане варьируется от 102 до 169 рублей за десяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области средняя цена на десяток куриного яйца выросла на 30% (с октября 2022 года по этот же месяц 2022 года). Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров. Яйцо: Октябрь 2023 года к октябрю 2022 года — 129,4%», — указано на сайте Свердловскстата. Корреспондент URA.RU, пройдясь по магазинам, заметил, что на данный момент цена варьируется от 102 до 169 рублей за десяток.

Корреспондент URA.RU поговорила с экспертом, знакомыми с ситуацией на рынке продовольственных товаров. «Подорожание происходит часто спекулянтами, а антимонопольная служба и налоговая мер не принимает», — объяснил бывший руководитель Курганстата Николай Кремлев.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Лисовский пояснил корреспонденту URA.RU, что цены на яйца растут из-за большого количество затрат на производство, содержание куриц, обслуживание специального оборудования, траты на корм и вакцины. Депутат также отметил, что подорожание произошло из-за общего роста цен по стране. Лисовский отметил, что остановить рост цен будет сложно из-за того, что птицеводческое производство циклично. Также приостановить рост стоимости яиц может снижение наценки со стороны сетевых магазинов. Со слов политика, данный бизнес нуждается в инвестициях.

Ранее URA.RU писало, что средняя цена на десяток яиц в Кургане превысила исторический пик в 100 рублей. По данным на 7 декабря, стоимость данного продукта увеличилась на 4% и достигла 109 рублей. Позднее замгубернатора Сергей Гаврин заставил бизнесменов объясняться за подорожание яиц в Кургане.