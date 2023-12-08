Генпрокуратура проверит взлетевшие в России цены на яйца

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, супермаркет, яйца, пятерочка, магазин, продукты питания
Генпрокуратура РФ проверит состояние цен на куриные яйца Фото:

Генеральная прокуратура России приступила к расследованию фактов завышения цен на куриные яйца на территории страны. Соответствующее поручение дал генпрокурор Игорь Краснов.

«Генпрокурор Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в России и принять меры», — сообщает telegram-канал Генпрокуратуры. Там добавили, что прокурорам субъектов РФ было поручено провести надзорные проверки совместно с антимонопольными и другими уполномоченными органами. Целью проверок является контроль за деятельностью производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена на которые за год увеличилась более чем на 40%.

В Курганской области продолжается повышение цен на куриные яйца. Повышение наблюдается уже полгода. Тюменская область также столкнулась с ростом цен на яйца, поэтому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку четырех птицефабрик. ФАС предложила ограничить наценки на яйца до 5% до марта 2024 года. В Курганской области цена на десяток яиц составляет около 105 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе она выросла на 41% с начала года. В Ханты-Мансийском автономном округе также произошло увеличение цен на яйца, особенно в Белоярском, где цены выросли почти на 30%.

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Генеральная прокуратура России приступила к расследованию фактов завышения цен на куриные яйца на территории страны. Соответствующее поручение дал генпрокурор Игорь Краснов. «Генпрокурор Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в России и принять меры», — сообщает telegram-канал Генпрокуратуры. Там добавили, что прокурорам субъектов РФ было поручено провести надзорные проверки совместно с антимонопольными и другими уполномоченными органами. Целью проверок является контроль за деятельностью производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена на которые за год увеличилась более чем на 40%. В Курганской области продолжается повышение цен на куриные яйца. Повышение наблюдается уже полгода. Тюменская область также столкнулась с ростом цен на яйца, поэтому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку четырех птицефабрик. ФАС предложила ограничить наценки на яйца до 5% до марта 2024 года. В Курганской области цена на десяток яиц составляет около 105 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе она выросла на 41% с начала года. В Ханты-Мансийском автономном округе также произошло увеличение цен на яйца, особенно в Белоярском, где цены выросли почти на 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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