Генпрокуратура проверит взлетевшие в России цены на яйца

08 декабря 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ проверит состояние цен на куриные яйца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генеральная прокуратура России приступила к расследованию фактов завышения цен на куриные яйца на территории страны. Соответствующее поручение дал генпрокурор Игорь Краснов. «Генпрокурор Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в России и принять меры», — сообщает telegram-канал Генпрокуратуры. Там добавили, что прокурорам субъектов РФ было поручено провести надзорные проверки совместно с антимонопольными и другими уполномоченными органами. Целью проверок является контроль за деятельностью производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена на которые за год увеличилась более чем на 40%. В Курганской области продолжается повышение цен на куриные яйца. Повышение наблюдается уже полгода. Тюменская область также столкнулась с ростом цен на яйца, поэтому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку четырех птицефабрик. ФАС предложила ограничить наценки на яйца до 5% до марта 2024 года. В Курганской области цена на десяток яиц составляет около 105 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе она выросла на 41% с начала года. В Ханты-Мансийском автономном округе также произошло увеличение цен на яйца, особенно в Белоярском, где цены выросли почти на 30%.

Генеральная прокуратура России приступила к расследованию фактов завышения цен на куриные яйца на территории страны. Соответствующее поручение дал генпрокурор Игорь Краснов. «Генпрокурор Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в России и принять меры», — сообщает telegram-канал Генпрокуратуры. Там добавили, что прокурорам субъектов РФ было поручено провести надзорные проверки совместно с антимонопольными и другими уполномоченными органами. Целью проверок является контроль за деятельностью производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена на которые за год увеличилась более чем на 40%. В Курганской области продолжается повышение цен на куриные яйца. Повышение наблюдается уже полгода. Тюменская область также столкнулась с ростом цен на яйца, поэтому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку четырех птицефабрик. ФАС предложила ограничить наценки на яйца до 5% до марта 2024 года. В Курганской области цена на десяток яиц составляет около 105 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе она выросла на 41% с начала года. В Ханты-Мансийском автономном округе также произошло увеличение цен на яйца, особенно в Белоярском, где цены выросли почти на 30%.