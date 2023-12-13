13 декабря 2023

В Челябинской области стоимость яиц доходит до 180 рублей за десяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на яйца в супермаркете Магнит. Челябинск, магнит, цена, яйца, инфляция
Максимальная стоимость яиц в декабре достигла 179,9 рублей за десяток Фото:

В Челябинской области стоимость яиц категории С1 доходит до 180 рублей за десяток. По подсчетам URA.RU, стоимость яиц в декабре в среднем выросла на 16,6%.

В качестве производителя с максимальной стоимостью упаковки указана фирма из Магнитогорска, а точная цена десятка яиц составляет 179,9 рублей. На 10 рублей дешевле на прилавках сетевых магазинов можно найти «Отборные» яйца категории С0, но из Ленинградской области.

Средняя цена С0 повысилась с ноября на 13,7% — со 119 до 134,7 рублей. Притом минимально за яйца этой категории придется отдать 105 рублей, но большинство позиций представлено в диапазоне от 122 до 142 рублей. Увеличилась стоимость и категории С1 в среднем со 105 до 130,9 рублей (на 20%). Цены в большинстве сетевых магазинов составляют от 119 до 139 рублей.

Цена на яйца в супермаркете Магнит. Челябинск
Максимальная стоимость яиц в сетевых супермаркетах в декабре 2023 года составила 179,9 рублей
Фото:

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В Челябинской области стоимость яиц категории С1 доходит до 180 рублей за десяток. По подсчетам URA.RU, стоимость яиц в декабре в среднем выросла на 16,6%. В качестве производителя с максимальной стоимостью упаковки указана фирма из Магнитогорска, а точная цена десятка яиц составляет 179,9 рублей. На 10 рублей дешевле на прилавках сетевых магазинов можно найти «Отборные» яйца категории С0, но из Ленинградской области. Средняя цена С0 повысилась с ноября на 13,7% — со 119 до 134,7 рублей. Притом минимально за яйца этой категории придется отдать 105 рублей, но большинство позиций представлено в диапазоне от 122 до 142 рублей. Увеличилась стоимость и категории С1 в среднем со 105 до 130,9 рублей (на 20%). Цены в большинстве сетевых магазинов составляют от 119 до 139 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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