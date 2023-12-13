В Челябинской области стоимость яиц доходит до 180 рублей за десяток

14 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Максимальная стоимость яиц в декабре достигла 179,9 рублей за десяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области стоимость яиц категории С1 доходит до 180 рублей за десяток. По подсчетам URA.RU, стоимость яиц в декабре в среднем выросла на 16,6%. В качестве производителя с максимальной стоимостью упаковки указана фирма из Магнитогорска, а точная цена десятка яиц составляет 179,9 рублей. На 10 рублей дешевле на прилавках сетевых магазинов можно найти «Отборные» яйца категории С0, но из Ленинградской области. Средняя цена С0 повысилась с ноября на 13,7% — со 119 до 134,7 рублей. Притом минимально за яйца этой категории придется отдать 105 рублей, но большинство позиций представлено в диапазоне от 122 до 142 рублей. Увеличилась стоимость и категории С1 в среднем со 105 до 130,9 рублей (на 20%). Цены в большинстве сетевых магазинов составляют от 119 до 139 рублей. Максимальная стоимость яиц в сетевых супермаркетах в декабре 2023 года составила 179,9 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стоимость яиц категории С1 доходит до 180 рублей за десяток. По подсчетам URA.RU, стоимость яиц в декабре в среднем выросла на 16,6%. В качестве производителя с максимальной стоимостью упаковки указана фирма из Магнитогорска, а точная цена десятка яиц составляет 179,9 рублей. На 10 рублей дешевле на прилавках сетевых магазинов можно найти «Отборные» яйца категории С0, но из Ленинградской области. Средняя цена С0 повысилась с ноября на 13,7% — со 119 до 134,7 рублей. Притом минимально за яйца этой категории придется отдать 105 рублей, но большинство позиций представлено в диапазоне от 122 до 142 рублей. Увеличилась стоимость и категории С1 в среднем со 105 до 130,9 рублей (на 20%). Цены в большинстве сетевых магазинов составляют от 119 до 139 рублей.