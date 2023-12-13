Жительница ХМАО потеряла миллион рублей, скачав приложение для инвестиций

Жительница Урая потеряла более миллиона рублей, желая заработать на инвестициях через специальное приложение. Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«В полицию Урая обратилась 50-летняя женщина по факту хищения у нее крупной суммы обманным путем. Полицейским женщина рассказала, что в сети Интернет она увидела баннер с рекламой об инвестировании денежных средств. Предложение ее заинтересовало, и она оставила на сайте свои контактные [данные]», — сообщает пресс-служба ведомства.
В тот же день югорчанке позвонила неизвестная и сказала, что для заработка необходимо скачать приложение и перевести деньги на счета, которые сама и продиктовала. Пострадавшая выполнила все условия, но так и не дождалась своих дивидендов.
Полиция ХМАО возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Силовики устанавливают обстоятельства преступления.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лангепаса тайком перевела с карты подруги деньги мошенникам. Теперь ей грозит срок за кражу.
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