13 декабря 2023

Жительница ХМАО потеряла миллион рублей, скачав приложение для инвестиций

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина потеряла деньги, скачав приложение по наущению злоумышленников Фото:

Жительница Урая потеряла более миллиона рублей, желая заработать на инвестициях через специальное приложение. Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«В полицию Урая обратилась 50-летняя женщина по факту хищения у нее крупной суммы обманным путем. Полицейским женщина рассказала, что в сети Интернет она увидела баннер с рекламой об инвестировании денежных средств. Предложение ее заинтересовало, и она оставила на сайте свои контактные [данные]», — сообщает пресс-служба ведомства.

В тот же день югорчанке позвонила неизвестная и сказала, что для заработка необходимо скачать приложение и перевести деньги на счета, которые сама и продиктовала. Пострадавшая выполнила все условия, но так и не дождалась своих дивидендов.

Полиция ХМАО возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Силовики устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лангепаса тайком перевела с карты подруги деньги мошенникам. Теперь ей грозит срок за кражу.

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Жительница Урая потеряла более миллиона рублей, желая заработать на инвестициях через специальное приложение. Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «В полицию Урая обратилась 50-летняя женщина по факту хищения у нее крупной суммы обманным путем. Полицейским женщина рассказала, что в сети Интернет она увидела баннер с рекламой об инвестировании денежных средств. Предложение ее заинтересовало, и она оставила на сайте свои контактные [данные]», — сообщает пресс-служба ведомства. В тот же день югорчанке позвонила неизвестная и сказала, что для заработка необходимо скачать приложение и перевести деньги на счета, которые сама и продиктовала. Пострадавшая выполнила все условия, но так и не дождалась своих дивидендов. Полиция ХМАО возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Силовики устанавливают обстоятельства преступления. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лангепаса тайком перевела с карты подруги деньги мошенникам. Теперь ей грозит срок за кражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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