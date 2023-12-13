13 декабря 2023

Лжецелительница из Кирова украла у пермячки деньги и золотые украшения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ювелирные украшения к НГ. Курган, ювелирная продукция, ювелирное украшение
Потерпевшая отдала украшения мошеннице Фото:

Жительница Кирова приехала в Осу (Пермский край) и обманула местную жительницу. Кировчанка пообещала снять с пермячки порчу, а сама похитила драгоценности и деньги у женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Пенсионерка из Осы обратилась в полицию с сообщением о том, что мошенница под видом снятия порчи похитила у нее 1000 рублей и золотые украшения. Кировчанка убедила потерпевшую в том, что если не снять порчу, то произойдет беда. О том, что ее обманули, пермячка поняла только спустя несколько часов», — рассказали в полиции.

Полицейские в кратчайшие сроки установили мошенницу. Ей оказалась 51-летняя жительница Кирова. В отношении нее возбуждено уголовное дело, на допросе женщина во всем созналась и раскаялась. Известно, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кирова приехала в Осу (Пермский край) и обманула местную жительницу. Кировчанка пообещала снять с пермячки порчу, а сама похитила драгоценности и деньги у женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Пенсионерка из Осы обратилась в полицию с сообщением о том, что мошенница под видом снятия порчи похитила у нее 1000 рублей и золотые украшения. Кировчанка убедила потерпевшую в том, что если не снять порчу, то произойдет беда. О том, что ее обманули, пермячка поняла только спустя несколько часов», — рассказали в полиции. Полицейские в кратчайшие сроки установили мошенницу. Ей оказалась 51-летняя жительница Кирова. В отношении нее возбуждено уголовное дело, на допросе женщина во всем созналась и раскаялась. Известно, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...