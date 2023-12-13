Лжецелительница из Кирова украла у пермячки деньги и золотые украшения

14 декабря 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Потерпевшая отдала украшения мошеннице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кирова приехала в Осу (Пермский край) и обманула местную жительницу. Кировчанка пообещала снять с пермячки порчу, а сама похитила драгоценности и деньги у женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Пенсионерка из Осы обратилась в полицию с сообщением о том, что мошенница под видом снятия порчи похитила у нее 1000 рублей и золотые украшения. Кировчанка убедила потерпевшую в том, что если не снять порчу, то произойдет беда. О том, что ее обманули, пермячка поняла только спустя несколько часов», — рассказали в полиции. Полицейские в кратчайшие сроки установили мошенницу. Ей оказалась 51-летняя жительница Кирова. В отношении нее возбуждено уголовное дело, на допросе женщина во всем созналась и раскаялась. Известно, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Жительница Кирова приехала в Осу (Пермский край) и обманула местную жительницу. Кировчанка пообещала снять с пермячки порчу, а сама похитила драгоценности и деньги у женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Пенсионерка из Осы обратилась в полицию с сообщением о том, что мошенница под видом снятия порчи похитила у нее 1000 рублей и золотые украшения. Кировчанка убедила потерпевшую в том, что если не снять порчу, то произойдет беда. О том, что ее обманули, пермячка поняла только спустя несколько часов», — рассказали в полиции. Полицейские в кратчайшие сроки установили мошенницу. Ей оказалась 51-летняя жительница Кирова. В отношении нее возбуждено уголовное дело, на допросе женщина во всем созналась и раскаялась. Известно, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.