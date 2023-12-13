И.о. директора МУП «Прометей» Гурьянов предложил решить проблему дома без отопления, повысив тариф на содержание и ремонт для его жильцов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющий обязанности директора МУП «Прометей» Антон Гурьев и другие главы организаций и учреждений, ответственные за ЖКХ Кургана, провели рабочее совещание в многоквартирном доме без отопления по проспекту Машиностроителей, 11а. В ходе совещания он заявил, что для решения проблемы следует повысить тариф на содержание и ремонт дома. Об этом администрация города пишет на своем сайте.

«В настоящее время тариф крайне низкий, его следует повысить, чтобы дом можно было содержать в чистоте и порядке», — заявил Гурьев. Также, по данным мэрии, общая сумма задолженности жильцов дома по взносам на капремонт составляет около 500 тысяч рублей, и еще около полумиллион на текущий ремонт и содержание дома. МУП «Прометей» планирует организовать общее собрание жильцов, чтобы поставить вопрос об увеличении тарифа на текущий ремонт и содержание дома.

Также на объекте присутствовал директор ДЖКХ мэрии Роман Медведев, который указал на проблемы с изношенными инженерными коммуникациями. Также он отметил подрядчиков, которые не заявились на проведение ремонта в доме по предыдущим аукционам. В рамках совещания он поручил «Прометею» установить маяки, проверить электропроводку и упорядочить подъезды. Сообщается, что 15 декабря департамент ЖКХ планирует повторно посетить дом и проконтролировать, как МУП выполнит поставленные задачи.

Ранее URA.RU писало, что курганские следователи возбудили уголовное дело против управляющей компании МУП «Прометей» из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме по проспекту Машиностроителей, 11а. Позже жители пожаловались, что заболели бронхитом из-за задержки отопления. Пока что коммунальщики не могли решить, кто является ответственным за эту работу.

Главы организаций, ответственных за ЖКХ Кургана, провели рабочее совещание в доме без отопления Фото: администрация города Кургана; https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/922/1190145/

И.о. директора МУП «Прометей» предложил решить проблему дома, повысив тариф на содержание и ремонт Фото: администрация города Кургана; https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/922/1190145/