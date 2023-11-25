Против курганской управкомпании мэрии возбудили уголовное дело

Курганский СК возбудил уголовное дело против УК «Прометей»

25 ноября 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело против УК и проводит проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские следователи возбудили уголовное дело против управляющей компании МУП «Прометей» из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме по проспекту Машиностроителей, 11а. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. Должностные лица УК „Прометей“ не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению дома по проспекту Машиностроителей, 11а», — сообщили в telegram-канале ведомства. По данным следствия, в многоквартирном жилом доме нет бесперебойного отопления, затоплен подвал и повышен уровень влажности в квартирах. Как указано в telegram-канале СК, в доме ведутся ремонтные работы. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по данному факту ведется следствие. Ранее УК «Прометей» не выполнила требования государственной жилищной инспекции и не отремонтировала потолок в квартире у пенсионера-инвалида. Как следует из документов, находящихся в распоряжении редакции URA.RU, компания должна была провести ремонт до 18 сентября 2023 года, а сам мужчина рассказал, что с началом отопительного сезона в потолке протекала труба.

Курганские следователи возбудили уголовное дело против управляющей компании МУП «Прометей» из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме по проспекту Машиностроителей, 11а. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. Должностные лица УК „Прометей“ не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению дома по проспекту Машиностроителей, 11а», — сообщили в telegram-канале ведомства. По данным следствия, в многоквартирном жилом доме нет бесперебойного отопления, затоплен подвал и повышен уровень влажности в квартирах. Как указано в telegram-канале СК, в доме ведутся ремонтные работы. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по данному факту ведется следствие. Ранее УК «Прометей» не выполнила требования государственной жилищной инспекции и не отремонтировала потолок в квартире у пенсионера-инвалида. Как следует из документов, находящихся в распоряжении редакции URA.RU, компания должна была провести ремонт до 18 сентября 2023 года, а сам мужчина рассказал, что с началом отопительного сезона в потолке протекала труба.