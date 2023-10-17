Курганцы в доме без отопления болеют бронхитом, пока коммунальщики решают, кто виноват

Курганцы в доме без отопления болеют бронхитом

18 октября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

От холода и влажности в помещениях дома у жителей развиваются осложнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в доме №11а по проспекту Машиностроителей жители заболели бронхитом из-за задержки отопления. Управляющие компании дома не могут решить, кто ответственный за работу по отоплению. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая проживает в доме. «Здесь много семьей с детьми проживает. Детям ставят диагноз бронхит. А все из-за холода и сырости в доме. Мне раньше ставили ОРВИ, которая осложнилась в трахеобронхит, как написал врач. Работ в доме никаких не проводится, отопления нет. У нас квитанции приходят от УК „Восток-Центр“, а ремонтировать якобы должен МУП „Прометей“, который ничего не делает. От неразберихи в итоге страдают обычные люди», — рассказала читательница, родственники которой семьей проживают в доме. Также девушка сообщила, что пару дней назад администрация города обещала к вечеру дать тепло — его нет до сих пор. Из открытых данных, корреспондент установил, что холод и чрезмерная влажность — факторы развивающие осложнения бронхита. Чаще всего, как пишут в открытых данных, это заболевание осложняется у детей, пожилых и ослабленных больных. Кроме того, осложнения переносятся тяжелее самого заболевания и могут привести к серьезным последствиям для здоровья. В УК «Восток-Центр» корреспонденту сообщили, что дом не находится на балансе компании. В МУП «Прометей» дозвониться не удалось — по двум номерам компании при попытке вызова происходит сброс звонка. Также корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города для выяснения обстоятельств. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на избыточную влажность и холод в доме. По информации жителей, тепла нет из-за споров управкомпаний. Мэрия заявила, что управляющая компания ведет работы по устранению проблемы. Затем прокурор Курганской области поручил проверить информацию о нарушении прав жителей многоквартирного дома №11а по проспекту Машиностроителей. Прокуратурой планировалось проверить подачу тепла в дом и установить возможное причины его отсутствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане в доме №11а по проспекту Машиностроителей жители заболели бронхитом из-за задержки отопления. Управляющие компании дома не могут решить, кто ответственный за работу по отоплению. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая проживает в доме. «Здесь много семьей с детьми проживает. Детям ставят диагноз бронхит. А все из-за холода и сырости в доме. Мне раньше ставили ОРВИ, которая осложнилась в трахеобронхит, как написал врач. Работ в доме никаких не проводится, отопления нет. У нас квитанции приходят от УК „Восток-Центр“, а ремонтировать якобы должен МУП „Прометей“, который ничего не делает. От неразберихи в итоге страдают обычные люди», — рассказала читательница, родственники которой семьей проживают в доме. Также девушка сообщила, что пару дней назад администрация города обещала к вечеру дать тепло — его нет до сих пор. Из открытых данных, корреспондент установил, что холод и чрезмерная влажность — факторы развивающие осложнения бронхита. Чаще всего, как пишут в открытых данных, это заболевание осложняется у детей, пожилых и ослабленных больных. Кроме того, осложнения переносятся тяжелее самого заболевания и могут привести к серьезным последствиям для здоровья. В УК «Восток-Центр» корреспонденту сообщили, что дом не находится на балансе компании. В МУП «Прометей» дозвониться не удалось — по двум номерам компании при попытке вызова происходит сброс звонка. Также корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города для выяснения обстоятельств. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на избыточную влажность и холод в доме. По информации жителей, тепла нет из-за споров управкомпаний. Мэрия заявила, что управляющая компания ведет работы по устранению проблемы. Затем прокурор Курганской области поручил проверить информацию о нарушении прав жителей многоквартирного дома №11а по проспекту Машиностроителей. Прокуратурой планировалось проверить подачу тепла в дом и установить возможное причины его отсутствия.