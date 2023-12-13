13 декабря 2023

Жители Тобольска получат прямой рейс в Новосибирск

В Тобольском аэропорту Ремезов запускают прямой рейс до Новосибирска
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , самолет
Рейсы будут осуществлять с 4 января по четвергам и субботам Фото:

В Тобольском аэропорту готовятся к запуску прямого рейса до Новосибирска. Первый полет по маршруту состоится 4 января, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов.

«Стартует прямой рейс из Тобольска в Новосибирск и обратно. Первый рейс состоится в четверг 4 января 2024 года. В дальнейшем отправиться в Новосибирск прямым рейсом из Ремезова можно будет по четвергам и субботам», — говорится в сообщении.

Известно, что перелеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200. Полет будет продолжаться 1,5 часа. Также сообщается, что изменится расписание некоторых полетов с отправлением из Ремезова. Изменения затронут рейсы до Сургута, Самары и Нового Уренгоя, Казани и Омска.

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В Тобольском аэропорту готовятся к запуску прямого рейса до Новосибирска. Первый полет по маршруту состоится 4 января, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов. «Стартует прямой рейс из Тобольска в Новосибирск и обратно. Первый рейс состоится в четверг 4 января 2024 года. В дальнейшем отправиться в Новосибирск прямым рейсом из Ремезова можно будет по четвергам и субботам», — говорится в сообщении. Известно, что перелеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200. Полет будет продолжаться 1,5 часа. Также сообщается, что изменится расписание некоторых полетов с отправлением из Ремезова. Изменения затронут рейсы до Сургута, Самары и Нового Уренгоя, Казани и Омска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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