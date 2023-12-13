Жители Тобольска получат прямой рейс в Новосибирск

В Тобольском аэропорту Ремезов запускают прямой рейс до Новосибирска

14 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Рейсы будут осуществлять с 4 января по четвергам и субботам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольском аэропорту готовятся к запуску прямого рейса до Новосибирска. Первый полет по маршруту состоится 4 января, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов. «Стартует прямой рейс из Тобольска в Новосибирск и обратно. Первый рейс состоится в четверг 4 января 2024 года. В дальнейшем отправиться в Новосибирск прямым рейсом из Ремезова можно будет по четвергам и субботам», — говорится в сообщении. Известно, что перелеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200. Полет будет продолжаться 1,5 часа. Также сообщается, что изменится расписание некоторых полетов с отправлением из Ремезова. Изменения затронут рейсы до Сургута, Самары и Нового Уренгоя, Казани и Омска.

В Тобольском аэропорту готовятся к запуску прямого рейса до Новосибирска. Первый полет по маршруту состоится 4 января, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов. «Стартует прямой рейс из Тобольска в Новосибирск и обратно. Первый рейс состоится в четверг 4 января 2024 года. В дальнейшем отправиться в Новосибирск прямым рейсом из Ремезова можно будет по четвергам и субботам», — говорится в сообщении. Известно, что перелеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200. Полет будет продолжаться 1,5 часа. Также сообщается, что изменится расписание некоторых полетов с отправлением из Ремезова. Изменения затронут рейсы до Сургута, Самары и Нового Уренгоя, Казани и Омска.