Жители Тобольска получат прямой рейс в Новосибирск

В Тобольском аэропорту готовятся к запуску прямого рейса до Новосибирска. Первый полет по маршруту состоится 4 января, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов.
«Стартует прямой рейс из Тобольска в Новосибирск и обратно. Первый рейс состоится в четверг 4 января 2024 года. В дальнейшем отправиться в Новосибирск прямым рейсом из Ремезова можно будет по четвергам и субботам», — говорится в сообщении.
Известно, что перелеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200. Полет будет продолжаться 1,5 часа. Также сообщается, что изменится расписание некоторых полетов с отправлением из Ремезова. Изменения затронут рейсы до Сургута, Самары и Нового Уренгоя, Казани и Омска.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.