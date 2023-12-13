Махонин выделил деньги на благоустройство мест захоронения участников СВО

14 декабря 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Проект ТОС по благоустройству мест захоронения участников СВО получил поддержку краевых властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Добрянский городской округ Пермского края получит 1,3 млн рублей на благоустройство мест захоронения участников спецоперации. Это следует из постановления краевого правительства, которое подписано губернатором Дмитрием Махониным. Средства будут выделены местному территориальному общественному самоуправлению «ТОС-6». Проект общественников участвовал в инициативном бюджетировании на 2024 год, указано в документе, размещенном на сайте министерства территориального развития Пермского края. «Наименование муниципального образования: Добрянский городской округ. Наименование проекта инициативного бюджетирования: благоустройство мест захоронения участников СВО. Размер субсидии (руб.): 1304567,98 рублей», — указано в перечне проектов-победителей конкурсного отбора. Всего в перечне представлено 215 проектов. Так, в Усть-Кишерти 1,8 млн рублей направят на ремонт обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны. Село Черновское в Большесосновском округе получит 2,2 млн рублей на обустройство сквера воинской славы. Всего территориям Прикамья из бюджета края будет выделено 245 388 275 рублей. Муниципалитеты смогут обустроить детские площадки, отремонтировать дороги, дворы, благоустроить общественный пространства, создать площадки для выгула собак, построить скейт-парк, создать студию робототехники и прочее. Краевые власти поддерживают проекты инициативного бюджетирования с 2017 года. На реализацию проектов из краевого бюджета выделяется до 90% от их стоимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Добрянский городской округ Пермского края получит 1,3 млн рублей на благоустройство мест захоронения участников спецоперации. Это следует из постановления краевого правительства, которое подписано губернатором Дмитрием Махониным. Средства будут выделены местному территориальному общественному самоуправлению «ТОС-6». Проект общественников участвовал в инициативном бюджетировании на 2024 год, указано в документе, размещенном на сайте министерства территориального развития Пермского края. «Наименование муниципального образования: Добрянский городской округ. Наименование проекта инициативного бюджетирования: благоустройство мест захоронения участников СВО. Размер субсидии (руб.): 1304567,98 рублей», — указано в перечне проектов-победителей конкурсного отбора. Всего в перечне представлено 215 проектов. Так, в Усть-Кишерти 1,8 млн рублей направят на ремонт обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны. Село Черновское в Большесосновском округе получит 2,2 млн рублей на обустройство сквера воинской славы. Всего территориям Прикамья из бюджета края будет выделено 245 388 275 рублей. Муниципалитеты смогут обустроить детские площадки, отремонтировать дороги, дворы, благоустроить общественный пространства, создать площадки для выгула собак, построить скейт-парк, создать студию робототехники и прочее. Краевые власти поддерживают проекты инициативного бюджетирования с 2017 года. На реализацию проектов из краевого бюджета выделяется до 90% от их стоимости.