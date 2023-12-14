Путин: решение нового президента Аргентины приведет к потере суверенитета

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Аргентина может потерять свой суверенитет из-за решения перейти на доллар, подчеркнул Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Решение нынешнего президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар приведет к потере суверенитета его страны. Об этом рассказал глава России Владимир Путин.

«Всем известна идея вновь избранного президент Аргентины [Хавьера Милея] перейти на доллар. Это суверенное решение каждой страны. <…> Если руки не видят выходов — это их решение. Но это значительная утрата суверенитета», — отметил Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию конференции проводит URA.RU.

Российский лидер отметил, что на сегодня в Аргентине инфляция составляет 143%. Много проблем в стране из-за заемов из внешних источников.

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Решение нынешнего президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар приведет к потере суверенитета его страны. Об этом рассказал глава России Владимир Путин. «Всем известна идея вновь избранного президент Аргентины [Хавьера Милея] перейти на доллар. Это суверенное решение каждой страны. <…> Если руки не видят выходов — это их решение. Но это значительная утрата суверенитета», — отметил Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию конференции проводит URA.RU. Российский лидер отметил, что на сегодня в Аргентине инфляция составляет 143%. Много проблем в стране из-за заемов из внешних источников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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