13 декабря 2023

В Кургане застройщикам продали землю под жилье на 600 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, стройка, застройщик атлант
В Кургане продали землю под жилую застройку на 600 млн рублей Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане продали землю под комплексную застройку жилья на 600 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель директора областного департамента имущественных и земельных отношений Елена Иванова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета облдумы.

«Активно земли продаются в Кургане. Это позволило существенно увеличить доходы бюджета. Сегодня с застройщиками на 600 миллионов рублей заключены договоры на комплексное развитие территорий», — сообщила Иванова.

Ранее URA.RU писало, что застройщик переплатил властям Кургана 30 миллионов, чтобы выкупить землю под новостройки. Компания «Атлант» выкупила за 108 млн рублей землю с аварийным жильем в центре города. Еще один участок рядом с набережной фирме обошелся в 50,5 млн рублей. Девелопер из Тюмени займется строительством нового района в Заозерном. В планах возвести 99 жилых домов переменной этажности. Также еще несколько земельных участков под комплексную застройку проданы в центре города и в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный.

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В Кургане продали землю под комплексную застройку жилья на 600 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель директора областного департамента имущественных и земельных отношений Елена Иванова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета облдумы. «Активно земли продаются в Кургане. Это позволило существенно увеличить доходы бюджета. Сегодня с застройщиками на 600 миллионов рублей заключены договоры на комплексное развитие территорий», — сообщила Иванова. Ранее URA.RU писало, что застройщик переплатил властям Кургана 30 миллионов, чтобы выкупить землю под новостройки. Компания «Атлант» выкупила за 108 млн рублей землю с аварийным жильем в центре города. Еще один участок рядом с набережной фирме обошелся в 50,5 млн рублей. Девелопер из Тюмени займется строительством нового района в Заозерном. В планах возвести 99 жилых домов переменной этажности. Также еще несколько земельных участков под комплексную застройку проданы в центре города и в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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