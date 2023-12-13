В Кургане застройщикам продали землю под жилье на 600 миллионов рублей

14 декабря 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Кургане продали землю под жилую застройку на 600 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области В Кургане продали землю под комплексную застройку жилья на 600 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель директора областного департамента имущественных и земельных отношений Елена Иванова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета облдумы. «Активно земли продаются в Кургане. Это позволило существенно увеличить доходы бюджета. Сегодня с застройщиками на 600 миллионов рублей заключены договоры на комплексное развитие территорий», — сообщила Иванова. Ранее URA.RU писало, что застройщик переплатил властям Кургана 30 миллионов, чтобы выкупить землю под новостройки. Компания «Атлант» выкупила за 108 млн рублей землю с аварийным жильем в центре города. Еще один участок рядом с набережной фирме обошелся в 50,5 млн рублей. Девелопер из Тюмени займется строительством нового района в Заозерном. В планах возвести 99 жилых домов переменной этажности. Также еще несколько земельных участков под комплексную застройку проданы в центре города и в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный.

В Кургане продали землю под комплексную застройку жилья на 600 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель директора областного департамента имущественных и земельных отношений Елена Иванова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета облдумы. «Активно земли продаются в Кургане. Это позволило существенно увеличить доходы бюджета. Сегодня с застройщиками на 600 миллионов рублей заключены договоры на комплексное развитие территорий», — сообщила Иванова. Ранее URA.RU писало, что застройщик переплатил властям Кургана 30 миллионов, чтобы выкупить землю под новостройки. Компания «Атлант» выкупила за 108 млн рублей землю с аварийным жильем в центре города. Еще один участок рядом с набережной фирме обошелся в 50,5 млн рублей. Девелопер из Тюмени займется строительством нового района в Заозерном. В планах возвести 99 жилых домов переменной этажности. Также еще несколько земельных участков под комплексную застройку проданы в центре города и в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный.