13 декабря 2023

Семейный завод экс-мэра Демкина построит дома в Мотовилихе

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК "Любимый". Сургут, жк любимый, стройка
Строительством займется девелопер «ПЗСП-Групп» Фото:

Девелопер «ПЗСП-Групп», принадлежащий семье экс-главы Перми Алексея Демкина, застроит свои новые земли в Мотовилихинском и Дзержинском районах. Для этого будет использован механизм комплексного развития территорий.

«Компании „ПЗСП-Групп“ обратились в комиссию по землепользованию и застройке с заявлениями о смене зонирования двух участков в Перми по ул. Уинская, 55 и проспект Парковый, 24. Заявитель хочет установить на этих участках подзону в восемь этажей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Помимо жилья девелопер намерен построить поликлинику. Сейчас проекты направлены на общественные обсуждения и публичные слушания.

Ранее на участке ул. Уинская, 55 планировалось построить гипермаркет Castorama. Позже стало известно, что эту землю приобрел девелопер «ПЗСП-Групп». Участок на Парковом компания получила от городских властей в обмен на передачу участка возле школы № 94 на ул. Героев Хасана, 87.

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Девелопер «ПЗСП-Групп», принадлежащий семье экс-главы Перми Алексея Демкина, застроит свои новые земли в Мотовилихинском и Дзержинском районах. Для этого будет использован механизм комплексного развития территорий. «Компании „ПЗСП-Групп“ обратились в комиссию по землепользованию и застройке с заявлениями о смене зонирования двух участков в Перми по ул. Уинская, 55 и проспект Парковый, 24. Заявитель хочет установить на этих участках подзону в восемь этажей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Помимо жилья девелопер намерен построить поликлинику. Сейчас проекты направлены на общественные обсуждения и публичные слушания. Ранее на участке ул. Уинская, 55 планировалось построить гипермаркет Castorama. Позже стало известно, что эту землю приобрел девелопер «ПЗСП-Групп». Участок на Парковом компания получила от городских властей в обмен на передачу участка возле школы № 94 на ул. Героев Хасана, 87.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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