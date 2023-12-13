Семейный завод экс-мэра Демкина построит дома в Мотовилихе

Девелопер «ПЗСП-Групп», принадлежащий семье экс-главы Перми Алексея Демкина, застроит свои новые земли в Мотовилихинском и Дзержинском районах. Для этого будет использован механизм комплексного развития территорий.
«Компании „ПЗСП-Групп“ обратились в комиссию по землепользованию и застройке с заявлениями о смене зонирования двух участков в Перми по ул. Уинская, 55 и проспект Парковый, 24. Заявитель хочет установить на этих участках подзону в восемь этажей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Помимо жилья девелопер намерен построить поликлинику. Сейчас проекты направлены на общественные обсуждения и публичные слушания.
Ранее на участке ул. Уинская, 55 планировалось построить гипермаркет Castorama. Позже стало известно, что эту землю приобрел девелопер «ПЗСП-Групп». Участок на Парковом компания получила от городских властей в обмен на передачу участка возле школы № 94 на ул. Героев Хасана, 87.
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