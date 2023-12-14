14 декабря 2023

Курганские полицейские помогли потушить машину на заправке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Полицейские отбуксировали горящую машину на безопасное от заправки расстояние Фото:

В Курганской области сотрудники полиции помогли потушить машину, которая загорелась на автозаправочной станции. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«На АЗС около топливозаправочной колонки находился автомобиль „ГАЗ-3307“, у которого произошло возгорание подкапотного пространства. Полицейские сообщили о данном происшествии в дежурную часть межмуниципального отдела и до приезда пожарного расчета приняли меры к тушению огня», — указано в сообщении. Сотрудники полиции находились на станции, чтобы заправить машину.

У полицейских не получилось устранить возгорание с помощью всех имеющихся огнетушителей, поэтому они с помощью служебного автомобиля «УАЗ Патриот» отбуксировали горящий «ГАЗ-3307» на безопасное от топливозаправочных колонок расстояние. После этого приехали сотрудники МЧС и потушили огонь. Пожар помогли потушить участковый уполномоченный полиции капитан полиции Сергей Зуев, инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Виктор Немиров и водитель дежурной части старшина полиции Алексей Безручко. Они являются сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Куртамышский».

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В Курганской области сотрудники полиции помогли потушить машину, которая загорелась на автозаправочной станции. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области. «На АЗС около топливозаправочной колонки находился автомобиль „ГАЗ-3307“, у которого произошло возгорание подкапотного пространства. Полицейские сообщили о данном происшествии в дежурную часть межмуниципального отдела и до приезда пожарного расчета приняли меры к тушению огня», — указано в сообщении. Сотрудники полиции находились на станции, чтобы заправить машину. У полицейских не получилось устранить возгорание с помощью всех имеющихся огнетушителей, поэтому они с помощью служебного автомобиля «УАЗ Патриот» отбуксировали горящий «ГАЗ-3307» на безопасное от топливозаправочных колонок расстояние. После этого приехали сотрудники МЧС и потушили огонь. Пожар помогли потушить участковый уполномоченный полиции капитан полиции Сергей Зуев, инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Виктор Немиров и водитель дежурной части старшина полиции Алексей Безручко. Они являются сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Куртамышский».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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