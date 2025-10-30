В курганском лагере прошел мастер-класс видеографа URA.RU Сычковой. Фото
Участники смены лагеря «Романтика» узнали секреты репортажной съемки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Видеограф URA.RU Екатерина Сычкова провела для участников смены детского лагеря «Романтика» мастер-класс по репортажной съемке. Ребята узнали, как сделать удачный кадр даже на камеру телефона, о правильной композиции и атмосфере в кадре. Участники проявили живой интерес, беседа получалась интересная и продуктивная, поделилась Сычкова.
«Мастер-классы я провожу не первый раз. В этот раз была очень заинтересованная смена ребят. На вопрос „кто фотографирует“, подняли руки почти все. Возможно, с фотографией будет как-то связана их будущая профессия, либо новые знания они применят для себя. Мы продуктивно пообщались, было много вопросов у детей. Мы старались больше говорить об атмосфере в кадре, и как ее передать зрителю. О репортажной съемке, умении предугадывать развитие событий, чтобы не потерять важный кадр. Поговорили о правилах композиции, разобрали примеры. Встреча длилась больше часа», — рассказала Сычкова.
Екатерина Сычкова провела мастер-класс по фотографии в лагере «Романтика»
Фото: Карина Фирсова
На базе лагеря «Романтика» проходит открытая школа актива Кетовского муниципального округа «Формула развития». На смене предусмотрено несколько образовательных направлений: фотограф, видеограф, звукооператор, дизайнер, аниматор или помощник вожатого. Для ребят проводят лекции и мастер-классы настоящие профессионалы своего дела. Также все ребята на сменах учатся навыкам работы в команде.
