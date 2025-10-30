«Мастер-классы я провожу не первый раз. В этот раз была очень заинтересованная смена ребят. На вопрос „кто фотографирует“, подняли руки почти все. Возможно, с фотографией будет как-то связана их будущая профессия, либо новые знания они применят для себя. Мы продуктивно пообщались, было много вопросов у детей. Мы старались больше говорить об атмосфере в кадре, и как ее передать зрителю. О репортажной съемке, умении предугадывать развитие событий, чтобы не потерять важный кадр. Поговорили о правилах композиции, разобрали примеры. Встреча длилась больше часа», — рассказала Сычкова.