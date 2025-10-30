Телега врезалась в Lexus: курганец получит от сети «Магнит» более 100 тысяч за поврежденную иномарку

Водитель Lexus из Кургана получить компенсацию от руководства «Магнита» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владелец автомобиля Lexus получит компенсацию от владельцев торговой сети после того, как в его седан врезалась телега магазина и причинила повреждения. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы правозащиты.

«Инцидент с поврежденным Lexus случился в апреле у одного из магазинов „Магнит“. В припаркованную иномарку въехала телега торговой точки. Владелец обратился к экспертам — те насчитали ущерб почти на 93 тысячи. Вместе со стоимостью экспертизы и расходами на юриста при составлении искового в суд сумма превысила 112 тысяч», — рассказали источники. Когда дело дошло до суда, стороны пошли на мировую.

Данные были подтверждены судебными материалами. Владелец автомобиля Lexus IS250 из Кургана предъявил иск к АО «Тандер» из-за повреждений, нанесенных телегой магазина «Магнит» во время нахождения машины на парковке. Помимо ущерба 92 729 рублей, также были заявлены расходы на экспертизу, услуги представителя и госпошлину.

