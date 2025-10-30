«Поменьше бы таких праздников»: курганские политики поделились мнением о Хэллоуине

Курганские депутаты поделились мыслями о Хэллоуине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В преддверии Хеллоуина URA.RU поинтересовалось у курганских депутатов — отмечают ли они этот праздник и стоит ли вообще воспринимать его как чуждую традицию. Ответы оказались диаметрально противоположными: одни называют праздник «бесовщиной», другие — обычным поводом для радости.

«Бесовской праздник»

Депутат Курганской областной думы, миллиардер и один из основателей мясоперерабатывающего холдинга «Велес» Дмитрий Ильтяков в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что отрицательно относится к Хеллоуину. «Бог с вами, конечно нет, не празднуем. Вы знаете, поменьше бы таких праздников. С праздниками вообще нужно поаккуратнее в такие времена для страны, особенно с такими, бесовскими. Я бы не назвал себя прям верующим человеком, но знаю — Бог есть. И я не за бесовщину. Что касается Хеллоуина — однозначно нет», — сказал Ильтяков.

Он также прокомментировал вопрос о «Велесовой ночи» — славянском празднике, с которым иногда сравнивают Хеллоуин. «Несмотря на то, что наша компания называется „Велес“, мы не язычники. Когда мы выбрали это название, речь шла не о боге, а о символе сельского хозяйства, плодородия и земли. Философия всегда была именно такая. Никакой стихийной или мистической подоплеки здесь нет и не будет», — подчеркнул парламентарий.

Спокойное отношение

Депутат областной думы от партии «Новые люди» и предприниматель в It-сфере Даниил Москвин считает, что в празднике нет ничего опасного, если воспринимать его как культурную игру. «Относиться к нему стоит спокойно. В основе любого праздника, даже самого неформального, лежит простое человеческое желание быть добрее и почувствовать единение с окружающими. Для многих, особенно молодежи, это просто веселый карнавал и возможность интересно провести время», — пояснил Москвин.

По его словам, главная задача — развивать собственные традиции, а не запрещать чужие. «Лучший путь не в ограничениях, а в наполнении нашими национальными праздниками новых смыслов — чтобы такие дни, как Масленица, День народного единства или местные фестивали, становились по-настоящему яркими и душевными. Когда люди чувствуют радость в своих традициях — необходимость искать что-то со стороны отпадает», — добавил депутат.

Повод для радости

Депутат городской думы от КПРФ Иван Камшилов, самый опытный парламентарий думы Кургана, напротив, призвал не воспринимать праздник слишком серьезно. «Не праздную, конечно, — это все-таки молодежь больше любит. Но когда мы с женой были за границей, там это полноценный праздник: украшенные дома, тыквы, веселая атмосфера. Мое мнение — не вижу смысла что-то запрещать. Если есть праздник — празднуйте. У нас и так в жизни мало поводов порадоваться», — отметил Камшилов.