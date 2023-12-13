13 декабря 2023

Какие новогодние фильмы посмотреть в Тюмени. Список

Тюмень стала героиней одной из новелл в фильме «Елки 10»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Магнитогорск, часы, новый год, праздник, поезд деда мороза
В картине «Елки 10» одна из героинь — тюменка Фото:

В Тюмени уже вышли в прокат фильмы с новогодней атмосферой в кадре, в одном из которых — «Елки 10», упоминается и столица области. Редакция URA.RU сделала для вас обзор картин, после которых праздничное настроение гарантировано.

«Елки 10»

Главная новогодняя комедия страны, которая уже стала доброй новогодней традицией для россиян. В этом году герои окажутся снова в непредсказуемых ситуациях, которые непременно разрешатся лучшим образом. Кстати, одна из героинь — из Тюмени.

«Манюня: Новогодние приключения»

Семейная комедия о маленькой девочке Манюне, которая переживает, что Новый год под угрозой из-за аномально теплой погоды. Поездка на отдых в горах не добавляет праздничного настроения.

«Новогодний шеф»

Еще одна добрая комедия с Павлом Прилучным и Зоей Бербер (Лера из «Реальных пацанов») в главной роли. Фильм о рестораторе, который 31 декабря остается без своей команды поваров. И спасает его скромный повар-любитель в исполнении красивой Зои Бербер.

«Гномы. Новогодний беспредел»

Новогоднее настроение в этом году будет и у любителей ужасов. Мрачная сказка от норвежских кинематографистов обещает его подарить.

«Теща»

Этот фильм в этом году зрители ждут даже больше, чем фильм «Елки». Гарик Харламов и Лариса Гузеева выступили в роли зятя и тещи, которые прямо на семейном празднике решают выяснить отношения.

Какие кинотеатры Тюмени показывают новогодние фильмы

Увидеть все перечисленные картины тюменцы могут в пяти кинотеатрах. Это Синема парк, Атмос синема, Азбука кино, Премьер, Киномакс.

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В Тюмени уже вышли в прокат фильмы с новогодней атмосферой в кадре, в одном из которых — «Елки 10», упоминается и столица области. Редакция URA.RU сделала для вас обзор картин, после которых праздничное настроение гарантировано. «Елки 10» Главная новогодняя комедия страны, которая уже стала доброй новогодней традицией для россиян. В этом году герои окажутся снова в непредсказуемых ситуациях, которые непременно разрешатся лучшим образом. Кстати, одна из героинь — из Тюмени. «Манюня: Новогодние приключения» Семейная комедия о маленькой девочке Манюне, которая переживает, что Новый год под угрозой из-за аномально теплой погоды. Поездка на отдых в горах не добавляет праздничного настроения. «Новогодний шеф» Еще одна добрая комедия с Павлом Прилучным и Зоей Бербер (Лера из «Реальных пацанов») в главной роли. Фильм о рестораторе, который 31 декабря остается без своей команды поваров. И спасает его скромный повар-любитель в исполнении красивой Зои Бербер. «Гномы. Новогодний беспредел» Новогоднее настроение в этом году будет и у любителей ужасов. Мрачная сказка от норвежских кинематографистов обещает его подарить. «Теща» Этот фильм в этом году зрители ждут даже больше, чем фильм «Елки». Гарик Харламов и Лариса Гузеева выступили в роли зятя и тещи, которые прямо на семейном празднике решают выяснить отношения. Какие кинотеатры Тюмени показывают новогодние фильмы Увидеть все перечисленные картины тюменцы могут в пяти кинотеатрах. Это Синема парк, Атмос синема, Азбука кино, Премьер, Киномакс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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