Текслер назначил нового замминистра строительства

14 декабря 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

До назначения замминистра Василий Беспалов трудился в управлении капстроительства администрации Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового заместителя министра строительства и инфраструктуры региона. Им стал Василий Беспалов, сообщается на портале правовой информации. «Назначить заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Беспалова Василия Евгеньевича. Установить испытательный срок три месяца» — говорится в распоряжении главы региона. Василий Беспалов в 2011 году окончил ЮУрГУ, получив квалификацию «инженер-строитель». В последние четыре года трудился начальником управления капстроительства администрации Челябинска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового заместителя министра строительства и инфраструктуры региона. Им стал Василий Беспалов, сообщается на портале правовой информации. «Назначить заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Беспалова Василия Евгеньевича. Установить испытательный срок три месяца» — говорится в распоряжении главы региона. Василий Беспалов в 2011 году окончил ЮУрГУ, получив квалификацию «инженер-строитель». В последние четыре года трудился начальником управления капстроительства администрации Челябинска.