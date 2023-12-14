Текслер назначил нового замминистра строительства

До назначения замминистра Василий Беспалов трудился в управлении капстроительства администрации Челябинска
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового заместителя министра строительства и инфраструктуры региона. Им стал Василий Беспалов, сообщается на портале правовой информации.
«Назначить заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Беспалова Василия Евгеньевича. Установить испытательный срок три месяца» — говорится в распоряжении главы региона.
Василий Беспалов в 2011 году окончил ЮУрГУ, получив квалификацию «инженер-строитель». В последние четыре года трудился начальником управления капстроительства администрации Челябинска.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!