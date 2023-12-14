Текслер назначил нового замминистра строительства

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Аппаратное совещание у главы города Натальи Котовой. Челябинск, беспалов василий
До назначения замминистра Василий Беспалов трудился в управлении капстроительства администрации Челябинска Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового заместителя министра строительства и инфраструктуры региона. Им стал Василий Беспалов, сообщается на портале правовой информации.

«Назначить заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Беспалова Василия Евгеньевича. Установить испытательный срок три месяца» — говорится в распоряжении главы региона.

Василий Беспалов в 2011 году окончил ЮУрГУ, получив квалификацию «инженер-строитель». В последние четыре года трудился начальником управления капстроительства администрации Челябинска.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового заместителя министра строительства и инфраструктуры региона. Им стал Василий Беспалов, сообщается на портале правовой информации. «Назначить заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Беспалова Василия Евгеньевича. Установить испытательный срок три месяца» — говорится в распоряжении главы региона. Василий Беспалов в 2011 году окончил ЮУрГУ, получив квалификацию «инженер-строитель». В последние четыре года трудился начальником управления капстроительства администрации Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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