Челябинские депутаты проверили условия реабилитации раненых участников СВО

Председатель комитета по соцполитике ЗСО Сергей Буяков назвал челябинский центр одним из лучших в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты комитета по социальной политике ознакомились с деятельностью Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Об этом URA.RU 14 декабря сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«Для реабилитации в центре открыта тренировочная квартира и модель проезжей части. Ветераны, которые вследствие ранения утратили возможность заниматься привычными повседневными делами, учатся заново пользоваться столовыми и бытовыми приборами, переходить дорогу, совершать поездки на общественном транспорте», — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Пока взрослые прилучают юридические консультации, психологическую поддержку или заняты реабилитацией, с детьми занимаются педагоги. В центре оборудованы специальные игровые комнаты, проводятся мастер-классы и другие детские мероприятия.

Председатель комитета Сергей Буяков отметил, что депутаты приятно удивлены оснащением и слаженной работе специалистов центра. Буяков назвал челябинский центр одним из лучших в стране. Здесь есть и тренажерный зал, и лектории, и даже оказываются услуги МФЦ. Сотрудники компетентны в своей профессии и работают с большой отдачей.

Центр реабилитации открылся в Челябинске в октябре этого года. Старт работе центра дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В центре в режиме «одного окна» военные и их семьи могут получить юридическую, медицинскую и психологическую помощь. Здесь же работает филиал госфонда «Защитники Отечества».