Алексей Текслер выслушал выступление Владимира Путина и выделил в нем главное для региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 декабря высказался о прошедшей прямой линии президента РФ Владимира Путина. Как заявил глава региона, главным для него стала уверенность Путина в победе.

«Только что закончилась прямая линия президента. Хотел бы несколько важных тем, которые касаются и нашего региона. Главное, что я бы хотел отметить. Президент четко сказал, что победа будет за нами», — заявил Текслер в telegram-канале.

Губернатор перечислил пункты выступления, касающиеся региона. Текслер позитивно оценил слова Путина о продлении льготной семейной ипотеки и выплате субсидий семьям с тремя детьми для погашения жилищного кредита. Глава области остановился на вопросе дефицита медицинских кадров, процитировав президента об увеличении подъемных по программе «Земский доктор» и продолжении программы модернизации первичного звена.

«Согласен с президентом, что опережающим темпом должны расти доходы граждан. У нас в регионе принято решение по индексации зарплат в бюджетной сфере. Также мы недавно подписали соглашение с работодателями, профсоюзами, где говорится о том, что зарплаты должны расти выше инфляции», — отметил губернатор.

Актуальной темой для области он назвал надежность и бесперебойность электроснабжения. Вместе с сетевыми компаниями власти работают в данном направлении по ряду проблемных точек. Важным глава региона назвал опрос поддержки сельского хозяйства.

Путин 14 декабря отвечал на вопросе в сдвоенном формате. С одной стороны, пообщаться с президентом могли представители СМИ, с другой — простые россияне.