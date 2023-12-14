В Госдуму внесут законопроект об уравнивании прав всех участников СВО

14 декабря 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Госдума внесет первые инициативы об уравнивании участников СВО после 9 января, подчеркнул Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума намерена внести первые инициативы, направленные на уравнивание льгот участникам спецоперации с 9 января следующего года. Об этом рассказал глава комитета думы по обороне Андрей Картаполов. «Мы четко знаем, что нужно делать и чем заниматься. Буквально в первые дни весенней сессии [с 9 января 2024 года] мы внесем эти предложения. Здесь речь идет о том, чтобы родные и близкие добровольцев — у них сейчас несколько отличаются их права от прав военнослужащих по контракту, мобилизованных ребят. Мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми», — рассказал Андрей Картаполов в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. В настоящий момент решения приняты по урегулированию статуса и льгот для добровольцев. Сейчас прорабатываются соответствующие инициативы, направленные на родственников участников спецоперации на Украине. Президент России во время прямой линии озвучил, что необходимо уравнять в льготах всех участников СВО, вне зависимости от их статуса. Российский глава поддерживал данную инициативу еще в апреле. URA.RU рассказывало, о чем еще рассказывал Путин во время пресс-конференции.

Госдума намерена внести первые инициативы, направленные на уравнивание льгот участникам спецоперации с 9 января следующего года. Об этом рассказал глава комитета думы по обороне Андрей Картаполов. «Мы четко знаем, что нужно делать и чем заниматься. Буквально в первые дни весенней сессии [с 9 января 2024 года] мы внесем эти предложения. Здесь речь идет о том, чтобы родные и близкие добровольцев — у них сейчас несколько отличаются их права от прав военнослужащих по контракту, мобилизованных ребят. Мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми», — рассказал Андрей Картаполов в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. В настоящий момент решения приняты по урегулированию статуса и льгот для добровольцев. Сейчас прорабатываются соответствующие инициативы, направленные на родственников участников спецоперации на Украине. Президент России во время прямой линии озвучил, что необходимо уравнять в льготах всех участников СВО, вне зависимости от их статуса. Российский глава поддерживал данную инициативу еще в апреле. URA.RU рассказывало, о чем еще рассказывал Путин во время пресс-конференции.