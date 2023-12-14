О чем говорил Путин во время прямой линии: главные заявления президента

Путин пообщался с россиянами во время прямой линии

14 декабря 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Путин на «Итогах года» ответил на 67 вопросов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию, где ответил на вопросы, интересующие граждан. В этом году формат был объединен с ежегодной пресс-конференцией. Мероприятие продлилось 4 часа и 4 минуты. За это время президенту задали 67 вопросов, связанных со спецоперацией, социальной сферой, внешней политикой. URA.RU приводит главные заявления российского лидера. Путин поставил перед собой задачи на новый президентский срок. Речь идет о развитии технологической независимости, укреплении суверенитета и безопасности страны. По его словам, без этого Россия не сможет существовать;

Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в спецоперации. «Победа будет за нами»;

Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тыс бронемашин с начала «контрнаступления» Киева. Положение российских войск в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается;

Второй волны мобилизации не будет, на сегодняшний день такой необходимости нет. Сейчас в зоне спецоперации находятся 617 тысяч военных со стороны РФ;

Ситуация с ценами на яйца будет улучшаться. Путин принес свои извинения за повышение стоимости;

В Минобороны РФ совершили ошибку, когда не заключили контракты с участниками ЧВК «Вагнер». Это является их пробелом. Это связано с тем, что ЧВК в России не предусмотрены законом;

В вопросе абортов действовать нужно аккуратно: государство заинтересовано в том, чтобы женщины сохраняли ребенка, но и права женщин тоже нужно учитывать;

«То, что Европа недополучает газ, это не наша проблема — не мы закрывали газопроводы, не мы взрывали „Северные потоки“», — заявил Путин. Он добавил, что газопроводы, скорее всего, были взорваны американцами, «или с их подачи кто-то сделал»;

Российский автопром не рухнул, увеличение производства идет. Нынешний рост цен на российские машины в 40% — это много;

Проблема с трудовыми мигрантами есть, она непростая. Приезжие должны соблюдать российские законы. Для поиска решений проблемы нужен специальный орган;

Необходимо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок. Путин также анонсировал продление льготной ипотеки для семей с детьми;

В России планируют произвести свыше 1000 самолетов собственного производства. Кроме того, нужно выйти на производство следующего нового двигателя. Такое решение позволит увеличить количество дальнемагистральных самолетов;

Путин запретил банкам списывать с пенсионеров комиссию за оплату ЖКХ. Также он напомнил, что семьям положена субсидия, если они тратят на коммунальные услуги свыше 22% своего дохода.

Глава государства выступил против ликвидации микрофинансовых организаций в России. По его словам, они помогают многим. При этом он подчеркнул, что если такие финансовые учреждения будут наглеть, то нужно их приводить в чувство.

Президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию, где ответил на вопросы, интересующие граждан. В этом году формат был объединен с ежегодной пресс-конференцией. Мероприятие продлилось 4 часа и 4 минуты. За это время президенту задали 67 вопросов, связанных со спецоперацией, социальной сферой, внешней политикой. URA.RU приводит главные заявления российского лидера.