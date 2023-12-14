Минсельхоз занялся снижением цен на яйца

Министерство сельского хозяйств РФ уже работает над стабилизацией цен на яйца. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
«Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо. Увеличиваем объемы собственного производства. Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены», — заявил Дмитрий Патрушев. Его слова приводит telegram-канал «
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что цены на яйца выросли потому, что возрос спрос. Он также извинился за то, что правительство не сдержало рост цен. До этого в Росстате отмечали, что яйца стали дорожать максимум на 13,5%, передает RT.
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