Путин извинился за подорожание яиц в России

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Яйца. Екатеринбург, яйца, ценник, витрина, десяток, кассета яиц
Владимир Путин заявил, что цены на яйца скоро начнут падать Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. Во время прямой линии он заявил, что ситуация будет исправлена.

«Цена на яйца выросла потому, что на них вырос спрос. <…> Ситуация будет улучшаться, я очень надеюсь на это. Минимум неделю назад [прошли] разговоры с Минхозом. Сожалею, приношу извинения за это», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

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Президент России Владимир Путин принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. Во время прямой линии он заявил, что ситуация будет исправлена. «Цена на яйца выросла потому, что на них вырос спрос. <…> Ситуация будет улучшаться, я очень надеюсь на это. Минимум неделю назад [прошли] разговоры с Минхозом. Сожалею, приношу извинения за это», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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