Путин извинился за подорожание яиц в России

Владимир Путин заявил, что цены на яйца скоро начнут падать
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент России Владимир Путин принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. Во время прямой линии он заявил, что ситуация будет исправлена.
«Цена на яйца выросла потому, что на них вырос спрос. <…> Ситуация будет улучшаться, я очень надеюсь на это. Минимум неделю назад [прошли] разговоры с Минхозом. Сожалею, приношу извинения за это», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
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