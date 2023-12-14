В Свердловской области пенсионерка ушла на прогулку с собакой и не вернулась

15 декабря 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Последний раз пенсионерку видели в Ревде на улице Пугачева,162 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) 14 декабря начались поиски 65-летней Людмилы Медведевой, которая ушла выгуливать собаку и не вернулась. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Сегодня вечером [14 декабря] пропала Людмила Медведева 1958 года рождения. В 19:30 она ушла гулять с собакой лайкой и не вернулась. Была одета в малиновую шапку, светло-зеленую куртку на пуговицах и серые валенки», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». Последний раз женщину видели на улице Пугачева,162. Передать информацию о пропавшей можно по номеру ее сына Константина: 8(900)198-34-96. Корреспондент URA.RU обратился за информацией к свердловским поисковикам. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий», https://t.me/revdanovosti/26993

В Ревде (Свердловская область) 14 декабря начались поиски 65-летней Людмилы Медведевой, которая ушла выгуливать собаку и не вернулась. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Сегодня вечером [14 декабря] пропала Людмила Медведева 1958 года рождения. В 19:30 она ушла гулять с собакой лайкой и не вернулась. Была одета в малиновую шапку, светло-зеленую куртку на пуговицах и серые валенки», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». Последний раз женщину видели на улице Пугачева,162. Передать информацию о пропавшей можно по номеру ее сына Константина: 8(900)198-34-96. Корреспондент URA.RU обратился за информацией к свердловским поисковикам. На момент публикации ответ получить не удалось.