14 декабря 2023

В Свердловской области пенсионерка ушла на прогулку с собакой и не вернулась

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган в снегу, пенсионерка, прогулка с собакой, бабушка, снегопад
Последний раз пенсионерку видели в Ревде на улице Пугачева,162 Фото:

В Ревде (Свердловская область) 14 декабря начались поиски 65-летней Людмилы Медведевой, которая ушла выгуливать собаку и не вернулась. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Сегодня вечером [14 декабря] пропала Людмила Медведева 1958 года рождения. В 19:30 она ушла гулять с собакой лайкой и не вернулась. Была одета в малиновую шапку, светло-зеленую куртку на пуговицах и серые валенки», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». Последний раз женщину видели на улице Пугачева,162.

Передать информацию о пропавшей можно по номеру ее сына Константина: 8(900)198-34-96. Корреспондент URA.RU обратился за информацией к свердловским поисковикам. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Ревде (Свердловская область) 14 декабря начались поиски 65-летней Людмилы Медведевой, которая ушла выгуливать собаку и не вернулась. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Сегодня вечером [14 декабря] пропала Людмила Медведева 1958 года рождения. В 19:30 она ушла гулять с собакой лайкой и не вернулась. Была одета в малиновую шапку, светло-зеленую куртку на пуговицах и серые валенки», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». Последний раз женщину видели на улице Пугачева,162. Передать информацию о пропавшей можно по номеру ее сына Константина: 8(900)198-34-96. Корреспондент URA.RU обратился за информацией к свердловским поисковикам. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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