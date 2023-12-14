14 декабря 2023

Белоусов спрогнозировал укрепление рубля в 2024 году

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Белоусов Дмитрий Рэмович интервью. Москва , белоусов дмитрий
По мнению Дмитрия Белоусова, страна прошла период валютного шока Фото:

Российский рубль должен укрепиться в начале года. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU.

«Рубль после традиционного декабрьского ослабления в рамках сезонной нормы должен снова укрепиться в начале года. Укрепление рубля совершенно неестественно для конца года: в декабре торговые сети традиционно закупают импортные товары под предновогодний пик продаж, жители страны уезжают на отдых в другие страны, вывозя с собой иностранную валюту», — заявил Белоусов URA.RU.

Эксперт отметил, что страна уже прошла валютный шок. Сработала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами, также увеличился экспорт и торговый баланс стал более сбалансированным.

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Российский рубль должен укрепиться в начале года. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU. «Рубль после традиционного декабрьского ослабления в рамках сезонной нормы должен снова укрепиться в начале года. Укрепление рубля совершенно неестественно для конца года: в декабре торговые сети традиционно закупают импортные товары под предновогодний пик продаж, жители страны уезжают на отдых в другие страны, вывозя с собой иностранную валюту», — заявил Белоусов URA.RU. Эксперт отметил, что страна уже прошла валютный шок. Сработала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами, также увеличился экспорт и торговый баланс стал более сбалансированным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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