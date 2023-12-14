Белоусов спрогнозировал укрепление рубля в 2024 году

15 декабря 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

По мнению Дмитрия Белоусова, страна прошла период валютного шока Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российский рубль должен укрепиться в начале года. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU. «Рубль после традиционного декабрьского ослабления в рамках сезонной нормы должен снова укрепиться в начале года. Укрепление рубля совершенно неестественно для конца года: в декабре торговые сети традиционно закупают импортные товары под предновогодний пик продаж, жители страны уезжают на отдых в другие страны, вывозя с собой иностранную валюту», — заявил Белоусов URA.RU. Эксперт отметил, что страна уже прошла валютный шок. Сработала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами, также увеличился экспорт и торговый баланс стал более сбалансированным.

Российский рубль должен укрепиться в начале года. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU. «Рубль после традиционного декабрьского ослабления в рамках сезонной нормы должен снова укрепиться в начале года. Укрепление рубля совершенно неестественно для конца года: в декабре торговые сети традиционно закупают импортные товары под предновогодний пик продаж, жители страны уезжают на отдых в другие страны, вывозя с собой иностранную валюту», — заявил Белоусов URA.RU. Эксперт отметил, что страна уже прошла валютный шок. Сработала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами, также увеличился экспорт и торговый баланс стал более сбалансированным.