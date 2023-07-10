Черняка признали террористом и экстремистом
Украинский бизнесмен, владелец бренда водки «Хортица» Евгений Черняк был признан экстремистом и террористом. Об этом сообщают данные на сайте Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг внес Черняка, владеющего холдингом Global Spirits в реестр террористов и экстремистов. Холдингу украинского предпринимателя принадлежит водка «Хортица», «Мороша», а также «Первак».
Ранее Черняк был объявлен в розыск Следственным комитетом России. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма», пишет «Национальная служба новостей». Уточняется, что он перевел ВСУ более 500 миллионов рублей, передает
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