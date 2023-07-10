Владельца бренда водки «Хортица» признали террористом и экстремистом. Скрин

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Черняка признали террористом и экстремистом Фото:

Украинский бизнесмен, владелец бренда водки «Хортица» Евгений Черняк был признан экстремистом и террористом. Об этом сообщают данные на сайте Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг внес Черняка, владеющего холдингом Global Spirits в реестр террористов и экстремистов. Холдингу украинского предпринимателя принадлежит водка «Хортица», «Мороша», а также «Первак».

Ранее Черняк был объявлен в розыск Следственным комитетом России. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма», пишет «Национальная служба новостей». Уточняется, что он перевел ВСУ более 500 миллионов рублей, передает Life.

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Украинский бизнесмен, владелец бренда водки «Хортица» Евгений Черняк был признан экстремистом и террористом. Об этом сообщают данные на сайте Росфинмониторинга. Росфинмониторинг внес Черняка, владеющего холдингом Global Spirits в реестр террористов и экстремистов. Холдингу украинского предпринимателя принадлежит водка «Хортица», «Мороша», а также «Первак». Ранее Черняк был объявлен в розыск Следственным комитетом России. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма», пишет «Национальная служба новостей». Уточняется, что он перевел ВСУ более 500 миллионов рублей, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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