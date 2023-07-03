Владельца популярного бренда водки объявили в розыск за помощь ВСУ. Скрин

СК возбудил дело против украинского бизнесмена Черняка за финансирование ВСУ

03 июля 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Евгений Черняк финансировал ВСУ товарами для ведения боя, сообщает Следком Фото: Министерство обороны Украины Владельца крупного алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка проверяют на финансирование ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело. Также владелец холдинга объявлен в розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России. Черняк владеет брендом водки «Хортица». «В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности. <…> Возбуждено уголовное дело. <…> По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица <…> организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины», — сообщает ведомство в своем telegram-канале . Уточняется, что Черняк и иные лица перевели ВСУ и другим украинским вооруженным формированиям более 500 миллионов рублей. Также подозреваемый приобрел товары для вооруженных формирований Украины на десятки миллионов рублей. В Москве прошли обыски, в ходе которых были изъяты электронные носители и технические средства. Пособники Черняка также были задержаны. Их обвиняют в даче взятки и посредничестве во взятке. Водка «Хортица» появилась в России в 2003 году. В 2022 году заводы по производству продукции перешли к бизнесмену Александру Беспалову. Фото: Следком России

Владельца крупного алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка проверяют на финансирование ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело. Также владелец холдинга объявлен в розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России. Черняк владеет брендом водки «Хортица». «В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности. <…> Возбуждено уголовное дело. <…> По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица <…> организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что Черняк и иные лица перевели ВСУ и другим украинским вооруженным формированиям более 500 миллионов рублей. Также подозреваемый приобрел товары для вооруженных формирований Украины на десятки миллионов рублей. В Москве прошли обыски, в ходе которых были изъяты электронные носители и технические средства. Пособники Черняка также были задержаны. Их обвиняют в даче взятки и посредничестве во взятке. Водка «Хортица» появилась в России в 2003 году. В 2022 году заводы по производству продукции перешли к бизнесмену Александру Беспалову.