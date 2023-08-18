Украинского бизнесмена арестовали в Москве по делу о финансировании ВСУ

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Евгения Черняка обвинили в финансировании терроризма Фото:

Украинского бизнесмена, главу наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгения Черняка заочно арестовали в Москве по делу о финансировании ВСУ. Об этом сообщили в суде.

«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка», — рассказали в суде, передает ТАСС. Там добавили, что срок ареста составит два месяца. Черняка обвинили в финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что Черняка проверяют на финансирование ВСУ, против него возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете России рассказали, что владелец холдинга объявлен в розыск.

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Украинского бизнесмена, главу наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгения Черняка заочно арестовали в Москве по делу о финансировании ВСУ. Об этом сообщили в суде. «Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка», — рассказали в суде, передает ТАСС. Там добавили, что срок ареста составит два месяца. Черняка обвинили в финансировании терроризма. Ранее сообщалось, что Черняка проверяют на финансирование ВСУ, против него возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете России рассказали, что владелец холдинга объявлен в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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