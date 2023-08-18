Украинского бизнесмена арестовали в Москве по делу о финансировании ВСУ

Евгения Черняка обвинили в финансировании терроризма
Украинского бизнесмена, главу наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгения Черняка заочно арестовали в Москве по делу о финансировании ВСУ. Об этом сообщили в суде.
«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка», — рассказали в суде, передает ТАСС. Там добавили, что срок ареста составит два месяца. Черняка обвинили в финансировании терроризма.
Ранее сообщалось, что Черняка проверяют на финансирование ВСУ, против него возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете России рассказали, что владелец холдинга объявлен в розыск.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.