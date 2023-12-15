США отреагировали на скандальное решение Евросоюза по Украине

Госдеп США приветствует переговоры о приеме Украины в ЕС

15 декабря 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Переговоры о приеме Украины в ЕС являются историческим моментом, заявил Мэттью Миллер Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные Штаты приветствуют решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров о принятии Украины и Молдавии в качестве членов ЕС. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «США приветствуют решение Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии», — передает слова Миллера РИА Новости. Он добавил, что данное событие является историческим моментом для Европы и трансатлантического партнерства. Миллер также заявляет, что США полностью поддерживают процесс расширения ЕС и готовы помогать странам-кандидатам в осуществлении необходимых реформ. В решении Евросоюза видят надежду и стимул для этих стран и их народов в продолжении реформ, заключил официальный представитель госдепартамента США. Европейские страны начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении в Евросоюз, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что вопрос о Боснии и Герцеговине, хотя она также является кандидатом, пока не рассматривается.

Соединенные Штаты приветствуют решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров о принятии Украины и Молдавии в качестве членов ЕС. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «США приветствуют решение Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии», — передает слова Миллера РИА Новости. Он добавил, что данное событие является историческим моментом для Европы и трансатлантического партнерства. Миллер также заявляет, что США полностью поддерживают процесс расширения ЕС и готовы помогать странам-кандидатам в осуществлении необходимых реформ. В решении Евросоюза видят надежду и стимул для этих стран и их народов в продолжении реформ, заключил официальный представитель госдепартамента США. Европейские страны начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении в Евросоюз, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что вопрос о Боснии и Герцеговине, хотя она также является кандидатом, пока не рассматривается.