США отреагировали на скандальное решение Евросоюза по Украине

Соединенные Штаты приветствуют решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров о принятии Украины и Молдавии в качестве членов ЕС. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«США приветствуют решение Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии», — передает слова Миллера РИА Новости. Он добавил, что данное событие является историческим моментом для Европы и трансатлантического партнерства.
Миллер также заявляет, что США полностью поддерживают процесс расширения ЕС и готовы помогать странам-кандидатам в осуществлении необходимых реформ. В решении Евросоюза видят надежду и стимул для этих стран и их народов в продолжении реформ, заключил официальный представитель госдепартамента США.
Европейские страны начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении в Евросоюз, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что вопрос о Боснии и Герцеговине, хотя она также является кандидатом, пока не рассматривается.
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