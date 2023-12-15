США отреагировали на скандальное решение Евросоюза по Украине

Госдеп США приветствует переговоры о приеме Украины в ЕС
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Переговоры о приеме Украины в ЕС являются историческим моментом, заявил Мэттью Миллер Фото:

Соединенные Штаты приветствуют решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров о принятии Украины и Молдавии в качестве членов ЕС. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«США приветствуют решение Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии», — передает слова Миллера РИА Новости. Он добавил, что данное событие является историческим моментом для Европы и трансатлантического партнерства.

Миллер также заявляет, что США полностью поддерживают процесс расширения ЕС и готовы помогать странам-кандидатам в осуществлении необходимых реформ. В решении Евросоюза видят надежду и стимул для этих стран и их народов в продолжении реформ, заключил официальный представитель госдепартамента США.

Европейские страны начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении в Евросоюз, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что вопрос о Боснии и Герцеговине, хотя она также является кандидатом, пока не рассматривается.

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Соединенные Штаты приветствуют решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров о принятии Украины и Молдавии в качестве членов ЕС. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «США приветствуют решение Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии», — передает слова Миллера РИА Новости. Он добавил, что данное событие является историческим моментом для Европы и трансатлантического партнерства. Миллер также заявляет, что США полностью поддерживают процесс расширения ЕС и готовы помогать странам-кандидатам в осуществлении необходимых реформ. В решении Евросоюза видят надежду и стимул для этих стран и их народов в продолжении реформ, заключил официальный представитель госдепартамента США. Европейские страны начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении в Евросоюз, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что вопрос о Боснии и Герцеговине, хотя она также является кандидатом, пока не рассматривается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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