В США рассказали о рождественском подарке Путину

TNY: отказ США от помощи Киеву будет рождественским подарком для Путина

15 декабря 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Отсутствие помощи Украине со стороны США будет подарком для Владимира Путина, пишет The New Yorker Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если законодатели США уйдут на праздничные каникулы без утверждения дополнительных средств помощи для Украины, они подарят президенту России Владимиру Путину «величайший рождественский подарок». Об этом пишет американская газета The New Yorker. «По словам президента США Джо Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные деньги для Украины, они преподнесут Путину величайший рождественский подарок», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в ходе последней поездки президента Украины Владимира Зеленского в США Байден стоял рядом с явно утомленным украинским лидером, но не произнес при этом шаблонных слов утешения. Президенты США и Украины предупредили об опасности бездействия Конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать. В газете также напомнили о словах Владимира Путина на Прямой линии о том, что украинская сторона мало что производит собственными силам. В свете этого, отказ США от поддержки Киева может серьезно сказаться на возможностях ВСУ на фронте, заключил автор. Американский Сенат отменяет каникулы и продолжит работу над помощью Украине. Администрация США обещает предоставить около миллиарда долларов на помощь Украине до конца 2023 года, но после этого не сможет продолжать помогать из-за ограничения бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если законодатели США уйдут на праздничные каникулы без утверждения дополнительных средств помощи для Украины, они подарят президенту России Владимиру Путину «величайший рождественский подарок». Об этом пишет американская газета The New Yorker. «По словам президента США Джо Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные деньги для Украины, они преподнесут Путину величайший рождественский подарок», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в ходе последней поездки президента Украины Владимира Зеленского в США Байден стоял рядом с явно утомленным украинским лидером, но не произнес при этом шаблонных слов утешения. Президенты США и Украины предупредили об опасности бездействия Конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать. В газете также напомнили о словах Владимира Путина на Прямой линии о том, что украинская сторона мало что производит собственными силам. В свете этого, отказ США от поддержки Киева может серьезно сказаться на возможностях ВСУ на фронте, заключил автор. Американский Сенат отменяет каникулы и продолжит работу над помощью Украине. Администрация США обещает предоставить около миллиарда долларов на помощь Украине до конца 2023 года, но после этого не сможет продолжать помогать из-за ограничения бюджета.