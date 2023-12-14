14 декабря 2023

В Советском районе Челябинска меняют правила движения на перекрестке. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, светофор, знак пешеходный переход, город, ремонт
На участке уберут дополнительный сигнал светофора и заменят знаки Фото:

На перекрестке улиц Доватора и Шаумяна в Челябинске меняют схему движения. Знаки будут заменены 16 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Принято решение об изменениях на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Осуществляется замена дорожных знаков „Направление движения по полосе“ над крайними левыми полосами по Доватора в обоих направлениях с „Движение налево“ на „Движение прямо“», — сообщили URA.RU в мэрии.

На участке произведут и отключение дополнительных сигналов светофора «поворот налево». Работы планируют выполнить 16 декабря. В мэрии отметили, что нововведения помогут увеличить пропускную способность.

Как изменят движение на перекрестке Доватора и Шаумяна в Челябинске
Как изменят движение на перекрестке Доватора и Шаумяна в Челябинске

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На перекрестке улиц Доватора и Шаумяна в Челябинске меняют схему движения. Знаки будут заменены 16 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Принято решение об изменениях на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Осуществляется замена дорожных знаков „Направление движения по полосе“ над крайними левыми полосами по Доватора в обоих направлениях с „Движение налево“ на „Движение прямо“», — сообщили URA.RU в мэрии. На участке произведут и отключение дополнительных сигналов светофора «поворот налево». Работы планируют выполнить 16 декабря. В мэрии отметили, что нововведения помогут увеличить пропускную способность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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