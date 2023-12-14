На участке уберут дополнительный сигнал светофора и заменят знаки Фото: Илья Московец © URA.RU

На перекрестке улиц Доватора и Шаумяна в Челябинске меняют схему движения. Знаки будут заменены 16 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Принято решение об изменениях на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Осуществляется замена дорожных знаков „Направление движения по полосе“ над крайними левыми полосами по Доватора в обоих направлениях с „Движение налево“ на „Движение прямо“», — сообщили URA.RU в мэрии.

На участке произведут и отключение дополнительных сигналов светофора «поворот налево». Работы планируют выполнить 16 декабря. В мэрии отметили, что нововведения помогут увеличить пропускную способность.