Япония ввела санкции против миасского автозавода «Урал»

15 декабря 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Миасский автозавод попал под санкции Японии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Япония ввела запрет на экспорт в отношении Миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Об этом сообщил 15 декабря МИД страны. «Токио вводит экспортные ограничения против автозавода „Урал“, Миасс, Челябинская область», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали предприятия из Екатеринбурга, Кургана, Воронежа и ряда других городов России. Автозавод «Урал» является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Помимо санкций на ряд компаний, Япония ввела запрет импорта из России непромышленных алмазов.

Япония ввела запрет на экспорт в отношении Миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Об этом сообщил 15 декабря МИД страны. «Токио вводит экспортные ограничения против автозавода „Урал“, Миасс, Челябинская область», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали предприятия из Екатеринбурга, Кургана, Воронежа и ряда других городов России. Автозавод «Урал» является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Помимо санкций на ряд компаний, Япония ввела запрет импорта из России непромышленных алмазов.