14 декабря 2023

Япония ввела санкции против миасского автозавода «Урал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозавод Урал. Челябинск, уралаз, автозавод урал
Миасский автозавод попал под санкции Японии Фото:

Япония ввела запрет на экспорт в отношении Миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Об этом сообщил 15 декабря МИД страны.

«Токио вводит экспортные ограничения против автозавода „Урал“, Миасс, Челябинская область», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали предприятия из Екатеринбурга, Кургана, Воронежа и ряда других городов России.

Автозавод «Урал» является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Помимо санкций на ряд компаний, Япония ввела запрет импорта из России непромышленных алмазов.

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Япония ввела запрет на экспорт в отношении Миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Об этом сообщил 15 декабря МИД страны. «Токио вводит экспортные ограничения против автозавода „Урал“, Миасс, Челябинская область», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали предприятия из Екатеринбурга, Кургана, Воронежа и ряда других городов России. Автозавод «Урал» является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Помимо санкций на ряд компаний, Япония ввела запрет импорта из России непромышленных алмазов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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