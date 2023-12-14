Япония ввела санкции против миасского автозавода «Урал»

Миасский автозавод попал под санкции Японии
Япония ввела запрет на экспорт в отношении Миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Об этом сообщил 15 декабря МИД страны.
«Токио вводит экспортные ограничения против автозавода „Урал“, Миасс, Челябинская область», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали предприятия из Екатеринбурга, Кургана, Воронежа и ряда других городов России.
Автозавод «Урал» является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Помимо санкций на ряд компаний, Япония ввела запрет импорта из России непромышленных алмазов.
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