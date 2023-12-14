В Салехарде откроют цех по переработке рыбы

15 декабря 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Предприятие появится в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) появится новый цех по переработке северной рыбы. Как сообщается на сайте правительства региона, запустить производство планируется в 2024 году. «Модернизация производственных мощностей наших предприятий позволит нарастить объемы выпуска и расширить ассортиментный ряд готовой продукции. Северяне смогут потреблять в пищу больше качественных ямальских продуктов, увеличатся поставки в соцучреждения. Кроме того, при расширении производств появляются новые рабочие места», — сообщил директор департамента АПК Андрей Рубашин. В цехе будут перерабатывать 150 тонн рыбы в год. Власти отмечают, что особенностью комплекса станет оборудование для переработки рыбы методом су-вид. «Эта техника в регионе будет применяться впервые. Она заключается в упаковке продуктов в герметичные вакуумные пакеты, а затем приготовлении их на водяной бане при температуре до 90 градусов», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году власти ЯНАО обещали открыть два новых предприятия по переработке рыбы в Надыме. Также планировалось произвести работы по улучшению существующего цеха в Новом Уренгое.

В Салехарде (ЯНАО) появится новый цех по переработке северной рыбы. Как сообщается на сайте правительства региона, запустить производство планируется в 2024 году. «Модернизация производственных мощностей наших предприятий позволит нарастить объемы выпуска и расширить ассортиментный ряд готовой продукции. Северяне смогут потреблять в пищу больше качественных ямальских продуктов, увеличатся поставки в соцучреждения. Кроме того, при расширении производств появляются новые рабочие места», — сообщил директор департамента АПК Андрей Рубашин. В цехе будут перерабатывать 150 тонн рыбы в год. Власти отмечают, что особенностью комплекса станет оборудование для переработки рыбы методом су-вид. «Эта техника в регионе будет применяться впервые. Она заключается в упаковке продуктов в герметичные вакуумные пакеты, а затем приготовлении их на водяной бане при температуре до 90 градусов», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году власти ЯНАО обещали открыть два новых предприятия по переработке рыбы в Надыме. Также планировалось произвести работы по улучшению существующего цеха в Новом Уренгое.