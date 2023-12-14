14 декабря 2023

В Салехарде откроют цех по переработке рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовное хозяйство ООО Балык. Челябинская область. Кунашак, улов, рыба, пелядь, рыбхоз, ооо балык
Предприятие появится в 2024 году Фото:

В Салехарде (ЯНАО) появится новый цех по переработке северной рыбы. Как сообщается на сайте правительства региона, запустить производство планируется в 2024 году.

«Модернизация производственных мощностей наших предприятий позволит нарастить объемы выпуска и расширить ассортиментный ряд готовой продукции. Северяне смогут потреблять в пищу больше качественных ямальских продуктов, увеличатся поставки в соцучреждения. Кроме того, при расширении производств появляются новые рабочие места», — сообщил директор департамента АПК Андрей Рубашин.

В цехе будут перерабатывать 150 тонн рыбы в год. Власти отмечают, что особенностью комплекса станет оборудование для переработки рыбы методом су-вид. «Эта техника в регионе будет применяться впервые. Она заключается в упаковке продуктов в герметичные вакуумные пакеты, а затем приготовлении их на водяной бане при температуре до 90 градусов», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году власти ЯНАО обещали открыть два новых предприятия по переработке рыбы в Надыме. Также планировалось произвести работы по улучшению существующего цеха в Новом Уренгое.

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В Салехарде (ЯНАО) появится новый цех по переработке северной рыбы. Как сообщается на сайте правительства региона, запустить производство планируется в 2024 году. «Модернизация производственных мощностей наших предприятий позволит нарастить объемы выпуска и расширить ассортиментный ряд готовой продукции. Северяне смогут потреблять в пищу больше качественных ямальских продуктов, увеличатся поставки в соцучреждения. Кроме того, при расширении производств появляются новые рабочие места», — сообщил директор департамента АПК Андрей Рубашин. В цехе будут перерабатывать 150 тонн рыбы в год. Власти отмечают, что особенностью комплекса станет оборудование для переработки рыбы методом су-вид. «Эта техника в регионе будет применяться впервые. Она заключается в упаковке продуктов в герметичные вакуумные пакеты, а затем приготовлении их на водяной бане при температуре до 90 градусов», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году власти ЯНАО обещали открыть два новых предприятия по переработке рыбы в Надыме. Также планировалось произвести работы по улучшению существующего цеха в Новом Уренгое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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