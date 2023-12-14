Курганская студентка стала миллионершей

15 декабря 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

На полученные деньги победительница сможет учиться, улучшить жилье или заняться бизнесом Фото: Алексей Гущин © URA.RU Студентка Курганского государственного университета (КГУ) Лариса Зайченко представила свой проект на всероссийском конкурсе «Твой Ход», победила в одном из этапов и выиграла миллион рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба КГУ. «Студентка института педагогики, психологии и физической культуры Лариса Зайченко выиграла миллион рублей, одержав победу в треке «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», — сообщили представители госуниверситета. Уточняется, что выигрыш Лариса сможет потратить на обучение в России, улучшение жилищных условий или открытие своего дела. Лариса, по данным пресс-службы победила с развивающим проектом для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Проект, как сообщила пресс-служба, называется «Инклюзивный кружок нетрадиционного рисования «Акварель». Это инклюзивный проект, на котором дети во время занятий в группах учатся рисовать в разных техниках нетрадиционными материалами — ватными палочками, поролоном, ладошками, комканой бумагой, восковой свечой и другими. Также пресс-служба КГУ уточнила, что занятия предполагаются бесплатными.

Студентка Курганского государственного университета (КГУ) Лариса Зайченко представила свой проект на всероссийском конкурсе «Твой Ход», победила в одном из этапов и выиграла миллион рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба КГУ. «Студентка института педагогики, психологии и физической культуры Лариса Зайченко выиграла миллион рублей, одержав победу в треке «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», — сообщили представители госуниверситета. Уточняется, что выигрыш Лариса сможет потратить на обучение в России, улучшение жилищных условий или открытие своего дела. Лариса, по данным пресс-службы победила с развивающим проектом для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Проект, как сообщила пресс-служба, называется «Инклюзивный кружок нетрадиционного рисования «Акварель». Это инклюзивный проект, на котором дети во время занятий в группах учатся рисовать в разных техниках нетрадиционными материалами — ватными палочками, поролоном, ладошками, комканой бумагой, восковой свечой и другими. Также пресс-служба КГУ уточнила, что занятия предполагаются бесплатными.