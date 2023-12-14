14 декабря 2023

Курганская студентка стала миллионершей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пачка денег, денежные купюры, деньги, рубли
На полученные деньги победительница сможет учиться, улучшить жилье или заняться бизнесом Фото:

Студентка Курганского государственного университета (КГУ) Лариса Зайченко представила свой проект на всероссийском конкурсе «Твой Ход», победила в одном из этапов и выиграла миллион рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба КГУ.

«Студентка института педагогики, психологии и физической культуры Лариса Зайченко выиграла миллион рублей, одержав победу в треке «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», — сообщили представители госуниверситета. Уточняется, что выигрыш Лариса сможет потратить на обучение в России, улучшение жилищных условий или открытие своего дела.

Лариса, по данным пресс-службы победила с развивающим проектом для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Проект, как сообщила пресс-служба, называется «Инклюзивный кружок нетрадиционного рисования «Акварель». Это инклюзивный проект, на котором дети во время занятий в группах учатся рисовать в разных техниках нетрадиционными материалами — ватными палочками, поролоном, ладошками, комканой бумагой, восковой свечой и другими. Также пресс-служба КГУ уточнила, что занятия предполагаются бесплатными.

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Студентка Курганского государственного университета (КГУ) Лариса Зайченко представила свой проект на всероссийском конкурсе «Твой Ход», победила в одном из этапов и выиграла миллион рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба КГУ. «Студентка института педагогики, психологии и физической культуры Лариса Зайченко выиграла миллион рублей, одержав победу в треке «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», — сообщили представители госуниверситета. Уточняется, что выигрыш Лариса сможет потратить на обучение в России, улучшение жилищных условий или открытие своего дела. Лариса, по данным пресс-службы победила с развивающим проектом для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Проект, как сообщила пресс-служба, называется «Инклюзивный кружок нетрадиционного рисования «Акварель». Это инклюзивный проект, на котором дети во время занятий в группах учатся рисовать в разных техниках нетрадиционными материалами — ватными палочками, поролоном, ладошками, комканой бумагой, восковой свечой и другими. Также пресс-служба КГУ уточнила, что занятия предполагаются бесплатными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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