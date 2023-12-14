Стая из девяти волков замечена в темное время суток
В Тобольске была замечена стая из девяти волков. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«В Тобольске в черте города у Савинского затона, это район на левом берегу Иртыша, в темное время суток были замечены волки в количестве девяти штук», — сообщают очевидцы. К посту автор прикрепил видео, где запечатлена стая.
На видео заметно, как стая пробирается в темноте рядом со стоянкой судов. Судя по кадрам, людей поблизости не было.
Агентство отправило запрос в администрацию Тобольского района. Ответ на него ожидается.
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