Стая из девяти волков замечена в темное время суток Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тобольске была замечена стая из девяти волков. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В Тобольске в черте города у Савинского затона, это район на левом берегу Иртыша, в темное время суток были замечены волки в количестве девяти штук», — сообщают очевидцы. К посту автор прикрепил видео, где запечатлена стая.

На видео заметно, как стая пробирается в темноте рядом со стоянкой судов. Судя по кадрам, людей поблизости не было.

Агентство отправило запрос в администрацию Тобольского района. Ответ на него ожидается.