14 декабря 2023

В Тобольске замечена стая волков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в Зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, волк
Стая из девяти волков замечена в темное время суток Фото:

В Тобольске была замечена стая из девяти волков. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В Тобольске в черте города у Савинского затона, это район на левом берегу Иртыша, в темное время суток были замечены волки в количестве девяти штук», — сообщают очевидцы. К посту автор прикрепил видео, где запечатлена стая.

На видео заметно, как стая пробирается в темноте рядом со стоянкой судов. Судя по кадрам, людей поблизости не было.

Агентство отправило запрос в администрацию Тобольского района. Ответ на него ожидается.

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В Тобольске была замечена стая из девяти волков. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В Тобольске в черте города у Савинского затона, это район на левом берегу Иртыша, в темное время суток были замечены волки в количестве девяти штук», — сообщают очевидцы. К посту автор прикрепил видео, где запечатлена стая. На видео заметно, как стая пробирается в темноте рядом со стоянкой судов. Судя по кадрам, людей поблизости не было. Агентство отправило запрос в администрацию Тобольского района. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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