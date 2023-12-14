В Екатеринбурге продают винтажную синюю олимпийку в стиле сериала «Слово пацана» за 3,5 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
Автор лота заявляет, что состояние одежды — хорошее. При этом год выпуска вещи не указан. Оперативно связаться с продавцом не получилось. На сообщение в мессенджере он пока не ответил.
Среди лотов можно найти другую олимпийку, уже красного цвета, но за 3500 рублей. «Олимпийка Маратика «Слово Пацана», — говорится в объявлении. Также за 85 тысяч продают кепку. В объявлении указано, что вещь оригинальная. «Отличие от новодела в том, что шнурок вокруг козырька. Кепка из 90-х», — написал автор.
Сериал «Слово пацана» повествует о бандитских группировках Казани. Режиссером картины стал Жора Крыжовников. После выхода картины мнение людей разделилось: одни посчитали, что проект негативно влияет на молодое поколение, другие — были против этой позиции.
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