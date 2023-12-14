14 декабря 2023

В Перми маньяк напал на школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, автобусная остановка, школьницы, автобус, девочка, весна, пассажиры автобуса, ученица
Неизвестный мужчина пытался утащить девочку в сторону заброшенного дома Фото:

В Перми неизвестный мужчина напал на школьницу в Мотовилихинском районе. Девочке удалось убежать от нападавшего. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«На 12-летнюю девочку напал мужчина в районе дома по ул. Николая Быстрых, 17. Он схватил школьницу и закрыл ей рот рукой. После этого нападавший стал тащить ребенка в сторону заброшенного дома», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника знакомого с ситуацией, девочке удалось вырваться и убежать домой. Ее родители обратились в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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В Перми неизвестный мужчина напал на школьницу в Мотовилихинском районе. Девочке удалось убежать от нападавшего. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «На 12-летнюю девочку напал мужчина в районе дома по ул. Николая Быстрых, 17. Он схватил школьницу и закрыл ей рот рукой. После этого нападавший стал тащить ребенка в сторону заброшенного дома», — рассказал собеседник агентства. По словам источника знакомого с ситуацией, девочке удалось вырваться и убежать домой. Ее родители обратились в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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