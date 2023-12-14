В Перми маньяк напал на школьницу

15 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Неизвестный мужчина пытался утащить девочку в сторону заброшенного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми неизвестный мужчина напал на школьницу в Мотовилихинском районе. Девочке удалось убежать от нападавшего. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «На 12-летнюю девочку напал мужчина в районе дома по ул. Николая Быстрых, 17. Он схватил школьницу и закрыл ей рот рукой. После этого нападавший стал тащить ребенка в сторону заброшенного дома», — рассказал собеседник агентства. По словам источника знакомого с ситуацией, девочке удалось вырваться и убежать домой. Ее родители обратились в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

В Перми неизвестный мужчина напал на школьницу в Мотовилихинском районе. Девочке удалось убежать от нападавшего. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «На 12-летнюю девочку напал мужчина в районе дома по ул. Николая Быстрых, 17. Он схватил школьницу и закрыл ей рот рукой. После этого нападавший стал тащить ребенка в сторону заброшенного дома», — рассказал собеседник агентства. По словам источника знакомого с ситуацией, девочке удалось вырваться и убежать домой. Ее родители обратились в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.