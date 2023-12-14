В Свердловскую область завезли новую вакцину от коронавируса

В Свердловской области начали прививать от COVID-19 вакциной «Конвасэл»

15 декабря 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Свердловчане начали прививаться вакциной «Конвасэл» Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области появилась первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19 на основе нуклекапсидного белка «Конвасэл». Свердловчане уже начали активно ставить ее. При этом вакцинированные люди отмечают, что нежелательных побочных эффектов не наблюдается. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, близкий к региональному минздраву на условиях анонимности. «Вакцинация от ковида проходит в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Прививают в первую очередь группы риска: медиков, педагогов и социальных работников. И даже среди обычных свердловчан уже достаточно желающих вакцинироваться „Конвасэлом“. В Свердловской области вакцина появилась недавно. Завезли небольшую партию, но, скорее всего, поставки продолжатся уже на постоянной основе», — отметил собеседник агентства. По словам источника, на данный момент поствакцинальный период проходит бессимптомно. «Свердловчане которые уже успели вакцинироваться, ни разу не жаловались на головные боли и повышенную температуру тела. Пациенты переносят „Конвасэл“ хорошо», — сказал спикер. Редакция URA.RU направила запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. «Конвасэл» производят в СПбНИИВС (Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток), который входит в Федеральное медико-биологическое агентство России. По данным производителя, новая вакцина прошла все этапы доклинических и клинических исследований. Ее эффективность и безопасность подтверждены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области появилась первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19 на основе нуклекапсидного белка «Конвасэл». Свердловчане уже начали активно ставить ее. При этом вакцинированные люди отмечают, что нежелательных побочных эффектов не наблюдается. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, близкий к региональному минздраву на условиях анонимности. «Вакцинация от ковида проходит в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Прививают в первую очередь группы риска: медиков, педагогов и социальных работников. И даже среди обычных свердловчан уже достаточно желающих вакцинироваться „Конвасэлом“. В Свердловской области вакцина появилась недавно. Завезли небольшую партию, но, скорее всего, поставки продолжатся уже на постоянной основе», — отметил собеседник агентства. По словам источника, на данный момент поствакцинальный период проходит бессимптомно. «Свердловчане которые уже успели вакцинироваться, ни разу не жаловались на головные боли и повышенную температуру тела. Пациенты переносят „Конвасэл“ хорошо», — сказал спикер. Редакция URA.RU направила запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. «Конвасэл» производят в СПбНИИВС (Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток), который входит в Федеральное медико-биологическое агентство России. По данным производителя, новая вакцина прошла все этапы доклинических и клинических исследований. Ее эффективность и безопасность подтверждены.