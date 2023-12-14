В Курганской области отремонтировали молочную ферму Фото: Анна Майорова © URA.RU

В агрохолдинге «Кургансемена», которым владеет депутат облдумы Марат Исламов, завершили ремонт молочной фермы на 290 голов в хозяйстве ЗАО «Путь к коммунизму». Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В агрохолдинге „Кургансемена“ полностью завершен ремонт фермы на 290 голов. Первый участок молочной фермы в ЗАО „Путь к коммунизму“ в Юргамышском округе введен в эксплуатацию. Сейчас в отремонтированном коровнике находятся дойные буренки», — говорится в сообщении.

В помещении для коров были отремонтированы ограждающие конструкции стен из бруса и смонтированы новые кормовые столы. Также в коровнике заменили перекрытия, крышу, окна, потолок и пол. Модернизировали систему освещения и удаления навоза, установили разгонные вентиляторы.

Всего на данный момент на ферме содержат 1047 голов скота. Предприятием «Путь к коммунизму» было закуплено 130 телок голштинской породы молочного направления. За год общее поголовье коров выросло более чем на 333 головы. По данным агрохолдинга, одна дойная корова на ферме дает около 28 литров молока в сути. Этот показатель более чем на 10 литров больше прошлогодних результатов.

Ранее URA.RU писало, что хозяйство «Путь к коммунизму» получит новые земли в Юргамышском округе. Местные фермеры на собрании приняли решение передать часть участков в аренду компании агрохолдинга «Кургансемена» из-за своего сложного положения.

В компании агрохолдинга «Кургансемена» отремонтировали молочную ферму Фото: группа «Агрохолдинг «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-158824287_578

На ферме в хозяйстве «Путь к коммунизму» обновили коровник на 290 голов Фото: группа «Агрохолдинг «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-158824287_578

В помещении для скота сделали деревянные ограждения из бруса на стенах, поменяли крышу, потолок и окна Фото: группа «Агрохолдинг «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-158824287_578

Также в коровнике установили разгонные вентиляторы и смонтированы новые кормовые столы Фото: группа «Агрохолдинг «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-158824287_578

Всего на молочной ферме содержат более тысячи голов КРС Фото: группа «Агрохолдинг «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-158824287_578