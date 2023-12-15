Свердловскую школу закрыли из-за вспышки опасной инфекции

Школу в Первоуральске закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Дети будут учиться на дистанте до 24 декабря Фото:

Среднюю общеобразовательную школу №7 в Первоуральске (Свердловская область) закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Школу закрыли из-за роста числа заболевших пневмонией. Учеников перевели на дистант. В таком формате школьники продолжат обучение до 24 декабря», — поделились собеседники URA.RU.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Среднюю общеобразовательную школу №7 в Первоуральске (Свердловская область) закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Школу закрыли из-за роста числа заболевших пневмонией. Учеников перевели на дистант. В таком формате школьники продолжат обучение до 24 декабря», — поделились собеседники URA.RU. Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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