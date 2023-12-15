Свердловскую школу закрыли из-за вспышки опасной инфекции

Дети будут учиться на дистанте до 24 декабря
Среднюю общеобразовательную школу №7 в Первоуральске (Свердловская область) закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Школу закрыли из-за роста числа заболевших пневмонией. Учеников перевели на дистант. В таком формате школьники продолжат обучение до 24 декабря», — поделились собеседники URA.RU.
Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил.
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