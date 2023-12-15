Свердловский бизнесмен убил мужчину и выбросил тело на улицу

15 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Полицейским удалось поймать мужчину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 50-летний предприниматель обвиняется в убийстве товарища. После ЧП мужчина выкинул его тело на улицу, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Подозреваемому предъявление обвинение за убийство товарища, тело которого после этого он выволок на улицу. Мужчине грозит до 15 лет лишение свободы», — говорится в сообщении. По версии следствия, убийство произошло 10 декабря. Мужчины выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, тогда бизнесмен и решил убить друга. Обвиняемого заключили под стражу. После убийства мужчина позвонил бывшей жене и попросил ее приехать. Она сразу не поверила в случившееся. Приехав, женщина вызвала силовиков, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 50-летний предприниматель обвиняется в убийстве товарища. После ЧП мужчина выкинул его тело на улицу, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Подозреваемому предъявление обвинение за убийство товарища, тело которого после этого он выволок на улицу. Мужчине грозит до 15 лет лишение свободы», — говорится в сообщении. По версии следствия, убийство произошло 10 декабря. Мужчины выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, тогда бизнесмен и решил убить друга. Обвиняемого заключили под стражу. После убийства мужчина позвонил бывшей жене и попросил ее приехать. Она сразу не поверила в случившееся. Приехав, женщина вызвала силовиков, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.