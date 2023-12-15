Свердловский бизнесмен убил мужчину и выбросил тело на улицу

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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полицейским удалось поймать мужчину (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 50-летний предприниматель обвиняется в убийстве товарища. После ЧП мужчина выкинул его тело на улицу, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Подозреваемому предъявление обвинение за убийство товарища, тело которого после этого он выволок на улицу. Мужчине грозит до 15 лет лишение свободы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, убийство произошло 10 декабря. Мужчины выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, тогда бизнесмен и решил убить друга. Обвиняемого заключили под стражу.

После убийства мужчина позвонил бывшей жене и попросил ее приехать. Она сразу не поверила в случившееся. Приехав, женщина вызвала силовиков, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 50-летний предприниматель обвиняется в убийстве товарища. После ЧП мужчина выкинул его тело на улицу, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Подозреваемому предъявление обвинение за убийство товарища, тело которого после этого он выволок на улицу. Мужчине грозит до 15 лет лишение свободы», — говорится в сообщении. По версии следствия, убийство произошло 10 декабря. Мужчины выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, тогда бизнесмен и решил убить друга. Обвиняемого заключили под стражу. После убийства мужчина позвонил бывшей жене и попросил ее приехать. Она сразу не поверила в случившееся. Приехав, женщина вызвала силовиков, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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