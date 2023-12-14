Тюменец из ревности забил до смерти знакомого бутылкой

15 декабря 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в разгар алкогольный вечеринки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюменской области из ревности забил до смерти знакомого бутылкой. Об этом сообщает региональный следственный комитет. Инцидент произошел 12 декабря. «По версии следствия, 12 декабря обвиняемый вместе со своей супругой распивали спиртное в компании 40-летнего знакомого. После того, как алкоголь закончился, мужчина отправился в магазин, оставив жену и приятеля вдвоем. Вернувшись, он приревновал женщину. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес купленной бутылкой не менее двух ударов по голове хозяину квартиры», — сообщили в ведомстве. От полученных травм мужчина скончался. В настоящий момент злоумышленник задержан.

Житель Тюменской области из ревности забил до смерти знакомого бутылкой. Об этом сообщает региональный следственный комитет. Инцидент произошел 12 декабря. «По версии следствия, 12 декабря обвиняемый вместе со своей супругой распивали спиртное в компании 40-летнего знакомого. После того, как алкоголь закончился, мужчина отправился в магазин, оставив жену и приятеля вдвоем. Вернувшись, он приревновал женщину. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес купленной бутылкой не менее двух ударов по голове хозяину квартиры», — сообщили в ведомстве. От полученных травм мужчина скончался. В настоящий момент злоумышленник задержан.