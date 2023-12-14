Синоптики предупредили пермяков о потеплении

В Пермском крае синоптики после длительных морозов прогнозируют потепление. Температура воздуха начнет резко повышаться 19 декабря и достигнет плюсовых значений к концу следующей недели.
«Нас ждет потепление. Уже со следующего вторника температура поднимется выше -10 градусов, а ближе к выходным следующей недели ожидаем плюсовых значений» — рассказал URA.RU специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Метеоролог отметил, что для декабря такая температура воздуха — выше нормы на 10 градусов, при этом на севере Пермского края может быть теплее, чем на юге региона. За 2 недели перепад между аномальными холодами и плюсовыми температурами в регионе составит более 40 градусов. После потепления, которое по прогнозам синоптиков, продлится около трех суток, снова похолодает. В этот период ожидается гололед.
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