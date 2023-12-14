В ЯНАО нашли нарушения в сфере госзакупок у чиновников природоохраны

Ряд нарушений выявили сотрудники юридического управления правительства ЯНАО при очередной проверке соблюдения норм законодательства в сфере госзакупок. К дисциплинарной ответственности могут быть привлечены чиновники из Службы по охране биоресурсов округа.
«Провести проверку в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, указанные в отчете. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных», — сообщается в решении комиссии.
При заключении контрактов неправильно исчислялись размеры штрафов за неисполнение поставщиками обязательств, предусмотренных контрактами. Нарушены сроки оформления неустойки исполнителю за несвоевременное обслуживание и ремонт снегоходов. Одна из закупок в сфере информатизации проведена без предварительного согласования с департаментом информационных технологий и связи ЯНАО. Кроме того, некоторые контракты заключались на платформах, не предусмотренных местным законодательством.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО суд оштрафовал замдиректора школы за дробление контрактов. Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки.
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