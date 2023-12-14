14 декабря 2023

Нефтяная компания экс-владельца банка «Югра» судится за скважины на пять миллиардов рублей

«Каюм Нефть» судится с подрядчиком за скважины на месторождении в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтесервисная компания через суд потребовала у «Каюм Нефти» пропустить ее к скважинам на месторождении Фото:

Обанкротившаяся нефтяная компания «Каюм Нефть» из ХМАО, которую связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, судится с подрядчиком — «Юкатекс Югра» — за скважины, стоимость которых составляет порядка пяти миллиардов рублей. В документах арбитражного суда указано, что нефтедобывающие объекты расположены на Западно-Каюмовском месторождении.

«ООО „Юкатекс-Югра“ обратилось в Арбитражный суд ХМАО с иском к АО „Каюм Нефть“ об истребовании имущества общей стоимостью 5 049 221 639 рублей 80 копеек. Это 28 скважин на территории Западно-Каюмовского участка. В ответном иске АО „Каюм Нефть“ требует признать недействительной государственную регистрацию прав за ООО „Юкатекс Югра“ на эти скважины», — указано в документах суда.

Также ООО «Юкатекс Югра» потребовало, чтобы нефтяная компания пропустило сотрудников компании к скважинам. Суд отказал нефтесервису, поскольку истец не смог доказать, что это необходимо.

URA.RU не смогло получить комментарии от представителей «Каюм Нефти» и «Юкатекс Югра»: телефоны, указанные в официальных источниках, не отвечают. На отправленные запросы ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что кредиторы требуют с обанкротившейся компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) миллиарды рублей. По данным арбитражного суда, в 2023 году в производство поступило 20 исков от кредиторов предприятия на общую сумму почти шесть миллиардов рублей.

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Обанкротившаяся нефтяная компания «Каюм Нефть» из ХМАО, которую связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, судится с подрядчиком — «Юкатекс Югра» — за скважины, стоимость которых составляет порядка пяти миллиардов рублей. В документах арбитражного суда указано, что нефтедобывающие объекты расположены на Западно-Каюмовском месторождении. «ООО „Юкатекс-Югра“ обратилось в Арбитражный суд ХМАО с иском к АО „Каюм Нефть“ об истребовании имущества общей стоимостью 5 049 221 639 рублей 80 копеек. Это 28 скважин на территории Западно-Каюмовского участка. В ответном иске АО „Каюм Нефть“ требует признать недействительной государственную регистрацию прав за ООО „Юкатекс Югра“ на эти скважины», — указано в документах суда. Также ООО «Юкатекс Югра» потребовало, чтобы нефтяная компания пропустило сотрудников компании к скважинам. Суд отказал нефтесервису, поскольку истец не смог доказать, что это необходимо. URA.RU не смогло получить комментарии от представителей «Каюм Нефти» и «Юкатекс Югра»: телефоны, указанные в официальных источниках, не отвечают. На отправленные запросы ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что кредиторы требуют с обанкротившейся компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) миллиарды рублей. По данным арбитражного суда, в 2023 году в производство поступило 20 исков от кредиторов предприятия на общую сумму почти шесть миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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